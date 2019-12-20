إيمي طلعت زكريا: "حظي الحلو من الدنيا خدته في سيرة أبويا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قالت الفنانة إيمي طلعت زكريا، إن حظها الحلو من الدنيا أخذته في صورة سيرة والدها الطيبة.
ونشرت إيمي، صورة لوالدها الراحل، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "أنا حظّي الحلو من الدنيا كُله.. خدته في سيرة أبويا الطيّبة.. الله يرحمك يا بابا.. وحشتني أوي".
يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا 8 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 سنة، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.
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