محمد محمود عبدالعزيز: "أنتظر عدل الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب في تعليقه عليها: "أستطيع أن أفعل الكثير، ولكنني أنتظر عدل الله، إنه آت ولو بعد حين، حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله على كل حال".

وطالب نجل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، متابعيه بالدعاء لوالده: "اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

وكان أخر الأعمال الفنية التي أنتجتها شركة فنون مصر للإنتاج الفني التي يمتلكها محمد محمود عبدالعزيز وريمون مقار، العام الجاري مسلسل "قيد عائلي".

