تراند اليوم : رفض الاعتراف بطفليه.. القبض على فنان شهير وزوجته في قضية جديدة

بعد أيام من محاصرته أمام محكمة الأسرة، من جانب عشرات المواطنين أثناء حضوره جلسة بسبب عدم الاعتراف بأولاده، اعتقلت قوات الأمن المغربية الفنان الشعبي الشهير عادل الميلودي وزوجته بالقنيطرة، حيث يوجدان حاليا تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك.
وحسب موقع أخبارنا، فإن الاعتقال جاء على خلفية تبادل الضرب والجرح بينهما وبين المطرب الشعبي أمين موقيت ووكيلة أعماله منى كومري، حيث تم اعتقال هذين الأخيرين بدورهما.
هذا وقد قدم المتهمون الأربعة شواهد طبية بمدد عجز متفاوتة، حيث من المنتظر أن يتم عرضهم جميعا على أنظار النيابة العامة خلال الساعات القادمة للحسم في مسار القضية.
وتعرض الفنان المغربي الشهير والمطرب الشعبي عادل الميلودي، إلى محاصرته وتوجيه السباب والشتائم له قبل أيام، من قبل الجمهور أثناء حضوره جلسة عدم الاعتراف بأبنائه أمام محكمة الأسرة بمدينة القنيطرة، والتي قررت تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 8 يناير 2020.
وتعرض المغني الشعبي وزوجته إيمان، لموقف محرج أمام المحكمة ، جراء تعرضهما لوابل من السب والشتم من طرف بعض المواطنين.
ويواجه الميلودي، دعوى قضائية، بسبب رفضه الاعتراف بأبناءه، بالرغم من الشهادات والوثائق التي أدلوا بها والتي تفيد أنه سبق أن ارتبطا بوالدتهما بزواج "الفاتحة".