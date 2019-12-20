تراند اليوم : بعد نشر صورة مثيرة مع فتاة..الموت يفجع بطل "باب الحارة"



فجع الموت الفنان السوري مصطفى الخاني الشهير بدور "النمس" في مسلسل "باب الحارة" في عمه غازي الخاني.

ونشر الفنان أحد أبطال مسلسل باب الحارة صورة له على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ، وعلّق عليها قائلا: "العم الغالي ( غازي الخاني ) ألف رحمة لروحك".

وتلقّى الخاني عدداً كبيراً من التعازي من قبل المتابعين الذين دعوا الله ان يسكن الراحل فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

على صعيد آخر، كان قد أثار مصطفى الخاني مؤخرا جدلا كبيرا بعد نشره عدة صور رومانسية له برفقة امرأة، إلا أنه لم يكشف عن أية تفاصيل، ما أثار الجدل والتكهنات بين الجمهور.