تراند اليوم : ابنة هيفاء وهبى تثير ضجة واسعة بارتدائها الحجاب



أثارت زينب فياض، ابنه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، موجة من الجدل والضجة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد نشر صورة لها تشبه والدتها مرتدية "جمبسوت" أسود واعتمدت تسريحة رفعة فيها شعرها لأعلى.

لكن ما أثار الجدل هو سؤال من إحدى متابعتها، عن حجابها الذي كانت ترتديه- حسب قولها- حيث قالت: "سؤال انتي ما كنتي متحجبة؟، لترد عليها زينب قائلةً:"ما كنت محجبة بحياتي ويا ستي فرضا كنت وشلحت الحجاب نعم، لترد الأخيرة قائلةً: "أنا مش من النوع اللي بيحاسب الناس لأنه فيه ربنا وهو اللي بيحاسب أنا بس أسأل من باب الفضول ولخبطت بين صورة وحدة بحجاب تشبهج فعشان كذا أسأل فقط".

ولم ينحصر الجدل حول مسألة الحجاب فقط، بل امتد إلى كونها أصبحت، حيث علقت متابعة أخرى قائلةً: "وين زوجها لظاهر مطلقة"، لترد زينب عليها قائلةً: "لا يا حبيبتي ارتاحي زوجي يلي مصورني".

يذكر أن زينب فياض هي ابنة هيفاء وهبى وتبلغ من العمر 26 عامًا، وقد أنجبتها والدتها وهي في عمر الـ17 عامًا، حيث لا تجمعهما صور كثيرة معا، فقط واحدة كانت فيها هيفاء وهبي محتضنة طفلتها وابنتها الوحيدة زينب، وهي مرتدية إكسسوارات على الشعر.





