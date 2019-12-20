تراند اليوم : عرايا في غرفة النوم.. فنانة شهيرة تثير ضجة بظهور مخل برفقة شقيقها



نشرت الفنانة السورية إنجي خوري، مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أثار الكثير من الجدل، لظهروها برفقة شقيقها الأصغر عرايا داخل غرفة نومها.

وظهرت الفنانة المثيرة للجدل، شبه عارية بينما ظهر شقيقها بدون ملابس من الأعلى ويقوم بتصفيف شعرها، ويتبادلات الضحكات ويقوم بضربها على رقبتها من الخلف.

وأثار الفيديو الذي نشرته على صفحتها موجة جدل، حول علاقة الفنانة بشقيقها، خاصة أن ظهورهما بهذه الوضعية لا يليق، وذهب البعض لاتهام الفنانة بإقامة علاقة مع شقيقها، مستندًا إلى تصريحات الفنانة اللبنانية "قمر" بأن الفنانة إنجي خوري تتسابق مع والدتها للعمل في الدعارة، مشيرين إلى أن العائلة جميعها تدور حولها الشبهات.

وإنجي خوري تم ترحيلها من لبنان ثم تم ترحليها من الإمارات إلى سوريا بسبب فضائحها وظهورها الجرئ في فيديوهات وصور شبه إباحية.

— انجي - Angie (@SingAngieKhoury)

وعن آخر تطورات قضيتها مع الفنانة "قمر"، نشرت هذه التغريدة:

— انجي - Angie (@SingAngieKhoury)