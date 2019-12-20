في الحصاد الفني السعودي: أبرز الأحداث والحفلات التي شهدتها السعودية في العام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - شهد العام 2019 عددًا كبيرًا من اللحظات والأحداث الفنية اللافتة التي احتضنتها السعودية، ومجموعة من المبادرات الفنية والموسيقية على المستويين الفني والثقافي، ويعتبر عام 2019 عام الإنجازات الفنية والأنشطة الفنية اللامحدودة التي عبرت وصالت وجالت مدن المملكة.



وعلى الصعيد الفني، حظي هذا العام بتحولات فنية غير متوقعة، ومرحلة انتقالية للكثير من نجوم الأغنية السعودية والخليجية، علاوةً على مدن جديدة طالتها الفعاليات الفنية والموسيقية التي أثمرت عن التطلعات الإيجابية التي قدَّمتها الهيئة العامة للترفيه واللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة. «الخليج 365» تستعرض في هذا التقرير أبرز المواسم الفنية التي شهدتها السعودية خلال العام 2019.

يناير 2019 مُكمِّل لعام 2018 وبداية قوية

حفل ام كلثوم بالهولوجرام

استقبل الجمهور السعودي عام 2019 بعدد كبير من الحفلات التي أُقيمَت في مهرجان «شتاء طنطورة السياحي الأول» في مدينة «العلا»، وكانت امتدادًا لفعاليات المهرجان التي افتُتِحَت في ديسمبر 2018، وشارك في هذه الحفلات أبرز النجوم والموسيقيين العالميين، منهم الفنانان العالميان أندريا بوتشيلي وكابسون، والموسيقي اليوناني ياني، والموسيقار المصري عمر خيرت، الذين أوفوا بالعهد وأبدعوا في حفلات «شتاء طنطورة» التي شهدت كذلك حفلاً غنائيًّا ضخمًا، استُخدمت فيه تقنية «الهولوجرام» للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وكانت بطلته الفنانة الراحلة أم كلثوم.

فبراير وبادرة الوفاء بتكريم أبو بكر سالم وعبد الكريم عبد القادر

من تكريم عبد الكريم عبد القادر في ختام مهرجان طنطورة

بداية مُلهِمَة للفعاليات الفنية بالمملكة منذ بداية العام، حيث شهدت ليلة ختام «مهرجان طنطورة» بالعلا تكريم الفنان عبد الكريم عبد القادر؛ تقديرًا وتأصيلاً لعطائه الفني الكبير، الذي قدمه منذ سنين عِجاف، ليكرّم نائب وزير الثقافة عبد الكريم عبد القادر على خشبة المسرح، وقدمه الفنان راشد الماجد، لتكون الصورة أبلغ من الكلام، حيث ثمَّن الفنان القدير محبته الكبيرة لهذا التكريم.

فبراير من تكريم ابو بكر سالم

وفي 28 فبراير تم تكريم الفنان الراحل أبو بكر سالم، وهذه المرة في الرياض، وذلك في ليلة وفاء حملت عنوان «ليلة في حب أبو أصيل»، وشارك فيها 13 فنانًا حضروا للتعبير عن مدى حبهم الكبير لـ «أبو أصيل»، وقد أطلَّ الراحل بتقنية «الهولوجرام» للمرة الأولى في الرياض تخليدًا لذكراه، مما جعل فبراير شهر تكريم رموز الغناء في السعودية والخليج العربي.

الإعلان عن عودة الثنائي الدرامي عبد الله السدحان وناصر القصبي

تركي آل الشيخ يعلن عن عودة عبد الله السدحان وناصر القصبي

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ عن عودة الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عمل درامي يجمعهما ويقدمانه للدراما السعودية، جاء ذلك من خلال حفل روزنامة الترفيه لعام 2019 في حفل ضخم أُقيم بالعاصمة، ليتبعه الكثير من ردود الأفعال والانقسامات حول عودة الثنائي للساحة الفنية معًا.

مارس: مواسم السعودية تنطلق من «موسم الشرقية»

أما شهر مارس فأقيم فيه المهرجان الأول ضمن «مواسم السعودية»، وتحديدًا في الساحل الشرقي «موسم الشرقية»، وشارك فيه نجوم الفن في الخليج والوطن العربي، حيث أطرب 12 فنانًا وفنانة جمهورهم في الدمام، والخبر، والأحساء، والقطيف.

المشاركة الأولى لـ نجوى كرم بالسعودية

اول حفل لنجوى كرم في موسم الشرقية

عطاء فني زاخر قدمته الفنانة نجوى كرم بحفلات السعودية، إلا أن موسم الشرقية قدَّم نجوى في أول ظهور بالحفلات الغنائية، وأشارت نجوى إلى أن حفلتها بالسعودية حلم وتحقق.



وأبرز ما شهده موسم الشرقية كان مشاركة الفنان رابح صقر في مسقط رأسه بالأحساء، كذلك مشاركة «فنان العرب» محمد عبده في الأحساء التي طالتها الحفلات الغنائية.

إبريل: جلسات السعودية بالرياض وعودة للزمن الجميل

أول مشاركة لأسماء المنور بالسعودية

حظيت الفنانة أسماء المنور بالمشاركة الأولى في حفلات السعودية، وذلك بحفل غنائي أُقيم في فندق «الفور سيزون» بالرياض، بمشاركة الفنان ماجد المهندس، وأعربت أسماء عن فخرها واعتزازها بتمثيل بلدها المغرب بالمشاركة الأولى بحفلات السعودية.



جاءت جلسات السعودية - التي أُقيمت لأول مرة - مفاجأة للجمهور السعودي، واتسمت بالتجدُّد والابتكار، وبعد سلسلة من الحفلات الناجحة اُختير 6 فنانين لإحياء هذه الجلسات، حيث تزين مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض بديكورات خاصة للجلسات الغنائية، ليفتتح «فنان العرب» محمد عبده هذه الجلسات الغنائية التي تعتبر حدثًا فنيًّا مهمًّا بأبرز الحفلات الغنائية هذا العام.

إعلان عن تأسيس أول وزارة للثقافة بالمملكة

إبريل لم يكن مجرد فصلٍ للربيع؛ بل شاء ربيعه أن يفوح عطرًا بتكريس المجهود الثقافي والفني ليتم الإعلان عن أول وزارة للثقافة بالمملكة، في نقلة تاريخية واستثنائية وحفل ضخم أعلنت فيه عن استراتيجيتها المقبلة بالسعودية.



أما حفلة «جولة القيصر في السعودية» التي أحياها الفنان كاظم الساهر، فقد كانت أبرز حفلات إبريل، حيث طالت جدة والدمام والعاصمة الرياض من خلال جولته الغنائية بالسعودية.

مايو: «العاصوف» يثير الجدل

العاصوف والدراما الرمضانية

جاء شهر مايو متزامنًا مع شهر رمضان الكريم، وأثار عرض مسلسل «العاصوف» من بطولة ناصر القصبي وعبد العزيز السكيرين وريم عبد الله وعبد الإله السناني، جدلاً واسعًا بالسعودية؛ كونه يقدم دراما تاريخية تراجيدية تحاكي حقبة السبعينيات والثمانينيات الميلادية، لتتصدر الأحداث الفنية في منتصف العام وحقق نسبة متابعة عالية على مستوى المنطقة، وأعاد الدراما السعودية إلى دائرة الأضواء العربية، ليحقق شعبية وجماهيرية كبيرة.

يونيو ويوليو شهرا الاحتفالات الفنية

من حفلات العيد

جاء شهر يونيو مُحمَّلاً باحتفالات عيد الفطر، وقدم «مواسم السعودية» برنامجًا متكاملاً من الحفلات الغنائية، تمَّت برمجته بعناية ودقة شديدتين، وبما يتوازى مع ذائقة ورغبة الجمهور السعودي الذي اعتاد في المناسبات والحفلات التفاعل معها ومع نجومها برُقِيٍّ ومثالية، في 7 حفلات و13 فنانًا وفنانة بالوطن العربي أحيوا هذه الحفلات في كلٍّ من: الرياض والدمام والطائف والأحساء وجازان، وحققت فيها الفنانة نوال الزغبي أول مشاركة لها في حفلات السعودية.

موسم جدة ثاني مواسم السعودية

من ليلة سهم في موسم جدة

شهد موسم جدة العديد من الفعاليات الفنية التي أُقيمَت ضمن فصل الصيف وألهبت الجمهور الفني بالعديد من الحفلات الغنائية، التي جاءت بمفاجآت فنية عديدة، من بينها مشاركة النجوم العرب لأول مرة ضمن حفلات موسم جدة.

الملحن سهم يكشف عن نفسه لأول مرة

يوليو -ليلة سهم

كشف موسم جدة عن إحياء أضخم حفل غنائي بالموسم حمل عنوان «ليلة سهم»، وتسابق عليه عدد ضخم من الجمهور لتنفد تذاكره في ظرف نصف ساعة فقط من الإعلان عن الليلة الغنائية، التي جاءت بمشاركة كلٍّ من: رابح صقر ونوال الكويتية وأصالة نصري وراشد الفارس ونوال الكويتية، ليكشف الملحن سهم عن اسمه وماهيته بعد أكثر من 10 أعوام من بروزه كملحن غنائي، ليكون الملحن سهم والأمير أحمد بن سلطان حديث الساحة الفنية بالوطن العربي، ويتصدر وسم الملحن سهم الأوسمة عبر مدونة «تويتر» ومواقع التواصل الاجتماعي.

حفلات عربية وخليجية في موسم جدة

حقق موسم جدة العديد من المشاركات الفنية، بواقع 15 حفلة غنائية حظيت بأول حضور للفنانة نانسي عجرم في سهرة لبنانية جمعتها مع الفنان وائل جسار بالواجهة البحرية، وتوالت الليالي الموسيقية في موسم جدة لتختتم بحفل غنائي أحياه الفنان راشد الماجد منفردًا، شكَّل ختامًا ناجحًا لحفلات موسم جدة.

حفلات السعودية تُخمِد تصاعد وتيرة الأحداث بين أصالة نصري وأنغام

أصالة من حفلات السعودية

جمع فصل الصيف الحفلات الفنية للنجوم العرب، من بينهم أصالة نصري وأنغام، حيث شكَّل عام 2019 منعطفًا فنيًّا مهمًّا مليئًا بالأحداث الشخصية، لتأتي حفلات السعودية تحديدًا في مدينة الباحة في حفل وُصِفَ بأنه لقاء السحاب، جمع محمد عبده بأنغام وأصالة نصري مع عبادي الجوهر، وكان للحفلات التي جمعت أصالة وأنغام بالسعودية مكاسب؛ حيث ساهمت في تهدئة الأمور بينهما بعد حالة الشد والجذب التي طالتهما في الساحة الفنية هذا العام.

تسمية مسرح «المفتاحة» باسم الفنان الراحل طلال مداح

أطلق وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، اسم الفنان السعودي الراحل طلال مداح على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في أبها (قرية المفتاحة)، تكريمًا لمسيرته الفنية الغنية ومساهمته في تاريخ الأغنية السعودية، وقد تحول مركز الملك فهد الثقافي ومقر المفتاحة الأثري ومحلات الحِرف، إضافة إلى مسرح المفتاحة الذي يُعد من أكبر المسارح في السعودية - حيث يحتوي على 3500 مقعد - إلى وجِهة إبداعية وثقافية بارزة في المملكة.



وتغنى لأول مرة على مسرح طلال مداح بعد تسميته، الفنان فارس مهدي و«فنان العرب» محمد عبده الذي أعلن «أننا لا نزال نعيش في مرحلة احترام الفن وتقييمه بالشكل الصحيح».

نجوى كرم أول فنانة عربية تغني على مسرح طلال مداح

أصبحت الفنانة نجوى كرم أول فنانة عربية تغني على مسرح طلال مداح في يوليو 2019، لتحقق بذلك رقمًا جديدًا ومهمًّا في مسيرتها الفنية.

Advertisements

أغسطس: شيرين تطلق أول أغنية خليجية

شيرين تغني الأغنية الخليجية لأول مرة

فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب الساحة الفنية الخليجية بإطلاقها أول أغنية خليجية في مسيرتها، من كلمات الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وحملت عنوان «الحب خدعة»، وانقسمت الآراء على منصَّات التواصل الاجتماعي حول تغنيها باللون الخليجي لأول مرة بين مؤيد ومُعارض، ليشهد شهر أغسطس إطلاق أول أغنية خليجية لشيرين عبد الوهاب.

سبتمبر: حفلات اليوم الوطني السعودي

من حفلات اليوم الوطني

شهد سبتمبر العديد من الأحداث الفنية في السعودية، من أبرزها حفلات اليوم الوطني السعودي لنجوم الأغنية الخليجية والعربية، وكانت المفارقة في حفلات اليوم الوطني في إقامتها على مدى يومين، وطالت مجموعة من المدن، هي: الرياض وجدة والدمام والأحساء والقصيم وجازان وتبوك وحائل والجوف، احتفالاً بذكرى اليوم الوطني الـ 89، وشهدت الحفلات الغنائية إحياء أول حفل للفنانة اللبنانية نوال الزغبي في منطقة الأحساء.

نوال الكويتية ورابح صقر يُفاجئان جمهورهما

قدم الفنانان رابح صقر ونوال الكويتية مفاجأة فنية لجمهورهما؛ إذ صورا أغنية «كل ما في الأمر» بطريقة «الدويتو» بعد طرحها بشكل رسمي عام 2015، إلا أن الفيديو كليب ظل حبيس الأدراج 4 أعوام، ليُطلقا الأغنية المصورة كواحدة من أبرز المفاجآت الفنية هذا العام.

الفنان راشد الماجد يوقع عقد انضمامه لـ«روتانا»

انضمام راشد الماجد الى روتانا

لم يخلُ شهر سبتمبر من المفاجآت الفنية، وبعد أكثر من ثلاثة عقود في مسيرته الفنية حظيت خلالها شركة فنون الجزيرة للإنتاج والتوزيع الفني، بأن تكون الأكثر إنتاجًا للفنان راشد الماجد، وقَّعت «روتانا» عقدًا مع راشد، الأمر الذي كان مفاجأة فنية، وأُقيم حفل ضخم في فندق «الفور سيزون» بالرياض؛ احتفالاً بهذه المناسبة لينضم الماجد إلى «روتانا».

فيلم «ولد ملكاً» من أبرز الأحداث الفنية

يعدّ فيلم «ولد ملكاً» التاريخي، الذي عرض لأول مرة في شاشات السينما في السعودية والخليج بتاريخ 26 سبتمبر من أبرز الأحداث الفنية التي لاقت أصداء واسعة، وتصدّر شباك التذاكر في الأسبوع الأول ب60 ألف مشاهد، ولا يزال الفيلم يحقق أصداء عالمية، حيث وصلت نسبة الإيرادات المالية إلى 5 ملايين دولار.



والعمل يوثّق مسيرة ومكانة الملك فيصل، ويحكي أول رحلة دبلوماسية للملك الشاب البالغ من العمر 13 عامًا وقتها، لزيارة لندن، والاجتماع الرسمي مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

أكتوبر: صناعة الترفيه والواجهة العالمية

حفل صناعة الترفيه

واصلت الهيئة العامة للترفيه الإنجازات العالمية لتطلق منتدى صناعة الترفيه بالعاصمة الرياض، والذي شهد حضورًا عالميًّا من بين نجوم الفن العالميين والعرب والخليجيين، وقد اختتم المنتدى بإطلاق جوائز صناعة الترفيه التي قدمها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الذي جمع رُوَّاد الترفيه تحت سقف واحد، ليمثل المنتدى صناعة الترفيه لمحطة جديدة ومستقبل واعد.

محمد عبده وتوثيق 100 أغنية بالهولوجرام

توثيق 100 أغنية بالهولوجرام لمحمد عبده

أعلن تركي آل الشيخ أنه سيتم عرض 100 أغنية لـ«فنان العرب» محمد عبده بتقنية الهولوجرام، ليتم توقيع الاتفاقية من خلال منتدى صناعة الترفيه الذي أكدَّ من خلاله «فنان العرب» أن هذه الخطوة تختصر مشواره الفني، وتحقق الحلم الذي كان يراوده دائمًا، ليكون أول فنان عربي يتم توثيق 100 أغنية له عن طريق «الهولوجرام».

موسم الرياض الأضخم بالعالم

حظي شهر أكتوبر بأكبر المفاجآت في السعودية، تمثلت في افتتاح موسم الرياض الذي احتضن أضخم الحفلات الغنائية والموسيقية، وتم افتتاحه في 11 أكتوبر، وكانت البداية مع حفلة فرقة BTS الكورية التي حققت حضورًا جماهيريًّا غفيرًا تجاوز 60 ألف شخص.

الإعلان عن تسمية المسارح الفنية بأسماء رموز خدمت السعودية

في خطوة فنية بارزة خطفت الأضواء، أعلن تركي آل الشيخ عن تسمية 3 مسارح فنية بالمملكة بأسماء الفنانين: الراحل أبو بكر سالم و«فنان العرب» محمد عبده، حيث يتسع مسرح أبو بكر لأكثر من 6000 شخص، بينما يتسع مسرح محمد عبده لحوالي 20 ألف شخص، وتم الإعلان كذلك عن تسمية مسرح الفنان الراحل أبو بكر الشدي لإقامة المسرحيات الغنائية كأول خطوة بالمملكة تتم فيها تسمية أماكن الفعاليات بأسماء الفنانين.

ليلة مذهلة للأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد

ليلة تكريم عبد الرحمن بن مساعد

ومن ضمن الليالي الباسمة في موسم الرياض ليلة تكريم الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد في الموسم، تلك الليلة التي حملت عنوان «ليلة تكريم عبد الرحمن بن مساعد»؛ تتويجًا لعطائه الفني والثقافي في خدمة الأغنية السعودية، وشارك بها «فنان العرب» محمد عبده وعبادي الجوهر وحسين الجسمي وأصالة نصري.

ليلة بيروت أضخم حفل عربي بموسم الرياض

ليلة بيروت في موسم الرياض

احتفى موسم الرياض بأضخم ليلة موسيقية عربية، تمثلت في ليلة بيروت التي عاش من خلالها الجمهور السعودي والعربي ليلة غنائية حالمة، وشاركت بها نجوى كرم وديانا حداد وملحم زين وعاصي الحلاني، وما لفت الأنظار في تلك الحفلة التي احتضنها مسرح أبو بكر سالم، غناء نجوم الطرب اللبناني لأغنية وطنية لبنانية، وهم يحملون علم وشعار لبنان، كما أنها الحفلة الأولى للفنانة اللبنانية ديانا حداد.

نوفمبر:عودة ناصر القصبي للمسرح السعودي

عودة ناصر القصبي للمسرح

عاد الفنان ناصر القصبي مجددًا للمسرح السعودي بعد غياب دام أكثر من 3 عقود، وتأتي عودة القصبي للمسرح نتيجة توجُّه الهيئة العامة للترفيه لإعادة هيكلة المسرح السعودي، والتركيز على عودة أسماء صنعت اسمًا لامعًا على خشبة المسرح السعودي، وقدَّم القصبي في موسم الرياض مسرحية «الذيب في القليب» طيلة شهر كامل، لمدة 4 أيام في الأسبوع على مسرح جامعة الأميرة نورة.

ليلة سهم تُلهم الجمهور السعودي

ليلة سهم

ألهمت ليلة سهم الجمهور السعودي والذائقة الموسيقية بليلة تكريم الملحن سهم، بعد أن أُقيمَت له ليلة في موسم جدة، وفي موسم الرياض تم تكريمه في ليلة شارك بها عدد من نجوم الأغنية الخليجية والعربية، لتنفد تذاكر ليلة سهم في وقت قياسي لم يتجاوز 15 دقيقة، لتكون أسرع التذاكر نفادًا في موسم الرياض.

ليلة البدر والذهب الخالص

ليلة البدر

واصلت هيئة الترفيه التكريمات الفنية التي تقدمها، حيث تم تكريم الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن في ليلة مخملية خالصة على مسرح واجهة الرياض، ليتم بذلك الإعلان عن تسمية المسرح باسمه في جامعة الأميرة نورة، وتم تكريم البدر بمجسَّم من الذهب الخالص تقديرًا لمساهمته في الريادة الفنية والوطنية بالسعودية.

اعتزال عبد الله السدحان شائعة سنوية

تداول الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتزال الفنان عبد الله السدحان، إلا أن السدحان علَّق عبر حسابه الرسمي في «تويتر» نافيًا شائعة اعتزاله، ليؤكد أنه لا يزال في جعبته الكثير ليقدمه بالساحة الفنية الدرامية.

الفنان خالد عبد الرحمن يفاجئ جمهوره

حظي الفنان خالد عبد الرحمن بنشاط فني مُكثف هذا العام، حيث كشف لجمهوره عن أول تعاون يجمعه مع الملحن سهم في مسيرته، لتكون الثمرة «ميني ألبوم» تغنى فيه بـ 4 أعمال غنائية متنوعة من ألحان سهم.

موسم الرياض يحتفي بليلة السندباد

تكريم راشد الماجد في ليلة السندباد

كرَّست هيئة الترفيه عطاءها في موسم الرياض لتكريم الفنانين الذين خدموا الأغنية السعودية وارتقوا بها، من بينهم الفنان راشد الماجد الذي حظيت حفلته ما يقرب من 20 ألف متفرج على مسرح محمد عبده في البوليفارد، ليتم تكريمه في ليلته مقدمًا حفلة غنائية ساهرة لجمهوره.

هيئة الترفيه تُكرِّم نادي الهلال السعودي

كرَّمت هيئة الترفيه نادي الهلال على تتويجه بطلاً لبطولة آسيا القاريَّة للمرة السابعة في تاريخه، ولم تكن احتفالية عادية؛ حيث حظيت بأن تكون حفلة غنائية فنية رياضية، احتفالاً بالإنجاز الآسيوي، وشارك بها 7 فنانين تغنوا للهلال في مسيرتهم، وهم: محمد عبده ورابح صقر وراشد الماجد وأصيل أبو بكر وراشد الفارس وماجد المهندس وحسين الجسمي.

ديسمبر: إطلاق أولى حفلات وجلسات غنائية في منطقة الثمامة

يأتي شهر ديسمبر ليمثل الصورة الفنية ويرسم المشهد الفني والثقافي بشكل عام، ليتم الإعلان عن إطلاق جلسات منطقة الثمامة بعنوان «سمرات موسم الرياض»، التي تأتي مختلفة في محتواها ومضمونها؛ حيث تجمع نجوم الأغنية العربية والخليجية والأغنية الشعبية تحت سقف واحد بشكل أسبوعي طيلة شهر ديسمبر.

ليلة تكريم الملحن ياسر بو علي

مشاركة ماجد المهندس في تكريم ياسر بو علي

مثلما احتفى «موسم الرياض» بتكريم رموز خدمت الأغنية السعودية تأتي هيئة الترفيه لتكرِّم الملحن ياسر بو علي بليلة غنائية ضخمة، يشارك فيها 7 فنانين، هم: رابح صقر وراشد الماجد وماجد المهندس ونوال الكويتية وعايض وفؤاد عبد الواحد، وجاءت تحت عنوان «دع الموسيقى تسرد قصتها»، وقدم ياسر بو علي في مسيرته الفنية ألحانًا منوعة لنجوم الأغنية الخليجية والعربية، ليكون على موعد مع تكريمه في ديسمبر.

تكريم «فنان العرب» وانطلاق مهرجاني طنطورة وميدل بيست

يُختَتَم العام الميلادي 2019 بلوحة فنية تتمثل في تكريم فنان العرب محمد عبده على مسرحه في منطقة الرياض بوليفارد، ستحمل العديد من المفاجآت الفنية، ويأتي تكريمه بعد أن أمضى أكثر من خمسة عقود خدم فيها الأغنية السعودية والوطنية والعربية بالساحة الفنية، في ليلة غنائية ستكون من أبرز الليالي الفنية التي تحمل اسمه.

انطلقت يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019 في محافظة العلا بالمدينة المنورة، فعاليات الموسم الثاني من مهرجان «شتاء طنطورة»، وتمتد فعاليات المهرجان حتى يوم السبت الموافق 7 مارس 2020.

شهدت السعودية انطلاق "الميدل بيست" 19 ديسمبر ويمتد ثلاثة أيام متتالية من الساعة الرابعة عصراً إلى الثالثة صباحاً، مع أكثر من 70 فناناً مختصاً في موسيقى الـ «دي جي»، إضافة إلى عددٍ من الموسيقيين المحليين والعرب في احتفالية كبرى، تعد تتويجاً لنجاح موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.