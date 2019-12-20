بالفيديو: ريم عبدالله تتحدث باللهجة اللبنانية وتدهش الجميع

أحدثت الممثلة السعودية ريم عبدالله ضجة كبيرة على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وجاء هذا بعد انتشار فيديو لها وهي تتحدث باللهجة اللبنانية.

وظهرت فيه وهي تجلس برفقة صديقتين لها وقالت بطريقة طريفة: “بدي عبّي الكروش يمّي يمّي”.

وتفاعل مع المقطع الكثير من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بعفوية الفنانة وروحها المرحة وبطريقة تقليدها للهجة فيما اعتبر آخرون أنها لم تجد ذلك بشكل تام وسخروا منها.