تستعد الفنانة دوللى شاهين لاحياء حفلين غنائيين ليلة رأس السنة باحد الفنادق الكبرى بمدينة الاسكندرية. وتحيى "دوللي" الفقرة الأساسية بالحفل ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الساعة الواحدة صباحًا ويليها استعراض غنائى اضافة الى فقرة خاصة للراقصة شمس. الواحدة صباحًا ويليها استعراض غنائى اضافة الى فقرة خاصة للراقصة شمس. وتقدم دوللي خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التى يتفاعل معها الجمهور. القديمة والجديدة التى يتفاعل معها الجمهور. يذكر أن الفنانة دوللى شاهين كانت قد تعاقدت مؤخرًا على فيلم سينمائى جديد بعنوان عيد جواز يعيدها العمل الى جمهور السينما بعد فترة غياب ومن المقرر أن تبدأ تصويره قريبًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دوللى شاهين تحيى حفلين برأس السنة فى الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.