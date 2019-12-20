تفاصيل جدول عروض الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

تنطلق مساء اليوم، الجمعة، حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي "تجربة الإخراج الاولى" وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح نقابة المهن التمثيلية بشارع القصر العيني.

ومن المقرر أن يحضر الحفل كل من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية،

والمخرج سامح بسيوني، مدير المهرجان ونائب مدير المهرجان منة بدر، بالإضافة إلى مجموعة من كبار نجوم الفن وأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

يشار إلى أن مهرجان النقابة المسرحى لن يشارك فيه إلا من يحمل عضوية

النقابة فقط، وذلك لإتاحة الفرصة للأعضاء لإظهار مواهبهم من خلال عروض مسرحية في تجربتها الأولى لم يسبق لها المشاركة في مهرجانات احترافية أخرى أو حصلت على دعم إنتاجي من أي جهة فنية.

ويشارك خلال فعاليات 10 عروض مسرحية، والعمل الذى سيفوز فى المهرجان سيفوز بجوائز مالية وتقديرية، بجانب درع المهرجان، بالإضافة إلى إنتاج العرض المسرحي الفائز.