الاتحاد العربي يكرم المصور الفوتوغرافي عبد الله العسيرى‎

تشارك المملكة العربية السعودية بفعالية في فعاليات الملتقى الثاني للمصورين العرب، وينظم هذا الملتقى الاتحاد العربي للصحافة الضوئية، بالتعاون مع الجمعية المغربية لمصوري الصحافة الضوئية، تحت رعاية ودعم من شبكة راديو وتلفزيون العرب الراعي الرسمي لأنشطة الاتحاد العربي.

وسوف يتم تكريم المصور الفوتوغرافي عبد الله العسيري

في هذا الملتقى؛ تقديراً لجهوده في هذا المجال.

وأكملت الجهات المغربية المسؤولة استعدادها لاستقبال كوكبة المشاركين الذين يمثلون العديد من الدول العربية، وهي: تونس - العراق - السودان - موريتانيا - الجزائر - سوريا -

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ليبيا - الأردن - فلسطين - المغرب - ودول الخليج العربي.

والجدير بالذكر ان المصور عبد الله ال شلوان العسيرى هو المصور الرسمي لنادي الشهيد الرياضي ،مصور بصحيفة ناجح الاجتماعيه

مدرب تصوير فوتوغرافي، فائز بعدة جوائز على مستوى المملكة العربية السعوديه في التصوير الفوتوغرافي، مدرب برامج معالجة الصور الفوتوغرافيه، عضو نادي تهامه عسير للتصوير الضوئي، عضو مجموعة زيورست نافذة فوتوغرافية.