بالصور.. هانى مصطفى يعود مجددًا لمسرح ساقية الصاوي

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أحيا المطرب الشاب هانى مصطفى حفلًا غنائيًّا فى ساقية الصاوي، على مسرح الحكمة مساء الخميس 19 من ديسمبر بحضور عدد كبير من معجبيه من مختلف الأعمار.
رافق الجيتار هانى فى أغانيه المتنوعة فقدم فى الجزء الأول من الحفل "Colourblind- I’m so tired – Nothing"،عينى عليها، غزل البنات.
أما الجزء الثانى فقدم "قلبك رايح فين، Say Anything، Bottles، Caffeine، City" وغيرها من الأغنيات التى تنوعت بين الإنجليزية والعربية.
هانى مصطفى أو "هانى ماست" مطرب وكاتب أغانٍ وموسيقى من مصر، وتشمل
كان هانى جزءًا لا يتجزأ من مشهد الموسيقى المحلى فيما يتعلق بمساهمته فى تطور حركة الأندر جراوند فى مصر.
أصدر هانى مينى ألبوم بعنوان "سبتمبر" فى عام 2010، وكان يعكس استخدام الآلات الصوتية فقط لتصوير الطبيعة وجمالها، وكان يلعب حفلات موسيقية منفردة على مدى السنوات الـ 7 الماضية.
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