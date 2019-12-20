المهرجانات المصرية ما بين التقدير وإثارة الجدل في 2019



تميزت المهرجانات المصرية للسينما والمسرح هذا العام بطابعًا خاصًا، لما شهدته من أحداث مثيرة وغير متوقعة، بعضها أستحق التقدير وبعضها أثار حالة من الغضب، وانقسم الجمهور والمتخصصون بين مريد ومعارض.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها في ذلك التقرير أبرز اللقطات التي شهدتها المهرجانات المصرية خلال عام 2019.

مهرجان الجونة السينمائي

شهد مهرجان الجونة في هذا العام العديد من الاحداث التي شغلت السوشيال ميديا كثيرًا، أبرزها كان ظهور المخرج خضر محمد، وزوجته ياسمين أبو النجا في حفل الافتتاح.

وأعلن خضر عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، عن إنهاء كافة الخلافات التي أشتدت بينه وبين منظمي المهرجان لسنوات، وأنه تم التوصل إلي حل يرضي جميع الأطراف، ومع إزدياد غضب متابعيه صرح بأن ما تم لن يستطيع الإفصاح عن تفاصيله ولن يستطيع أن يقول شيئًا سوي أن الإتفاق جاء بشكل مُرضي له.

وعلي جانب آخر كان ظهور الفنانة رانيا يوسف لافتًا للأنظار كعادتها كل عام، حيث أطلت خلال حفل الافتتاح بفستان اخضر مثير ومفتوح، خطفت به الأضواء وظلت حديث السوشيال ميديا لفترة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كان إنتاج فيلمًا تسجيليًا ضمن برنامج تكريم الراحل يوسف شريف رزق الله، الدير الفني السابق لمهرجان القاهرة السينمائي، لفتة لطيفة من قِبل إدارة المهرجان، وذلك تقديرًا منهم لدوره الكبير، حيث ارتبط أسم الراحل بالمهرجان منذ دوراته الأولى، ومنحه حوالي 40 عامًا من حياته، بدأت بمشاركته في لجنة اختيار الأفلام بالدورات الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرًا فنيُا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019.

إلي جانب ذلك كانت هناك ظاهرة أخري تكاد تكون أبرز ظاهرة مثيرة للجدل في مهرجان القاهرة لهذا العام، وهي ظهور سما المصري خلال حفل افتتاح المهرجان، بفستان مثير يحدد معالم جسدها، وغطاء للرأس بما يتعارض مع مظهرها تمامًا، جعلها

حديث السوشيال ميديا لفترة كبيرة.أحدث ظهور المصري بذلك الشكل حالة كبيرة من الغضب لدي الجمهور من إدارة المهرجان، إلا أنهم أعلنوا أنمُنعت من حضور حفل الإفتتاح، وترددت الكثير من الأقاويل تفيد بطلب رجال الأمن منها مغادرة مكان الحفل لأنها ليست مدعوة.

المهرجان القومي للمسرح المصري

أحدثت التغييرات التي أجراها الفنان أحمد عبد العزيز رئيس مهرجان المسرح القومي علي الدورة الـ12، التي حملت اسم الراحل كرم مطاوع، الكثير من الجدل وانقسم الجمهور والمسرحيون بين مؤيد ومعارض، وهي تقسيم مسابقات المهرجان إلي 5 مسابقات على ثلاث أقسام.

القسم الأول خاص بعروض المؤسسات المسرحية في القطاعين العام والخاص، ومسابقة لعروض من إنتاج أفراد ومؤسسات كنشاط فني، و ثالثة للعروض الموجهة للأطفال، أما القسم الثاني فهو الخاص بمسابقة التأليف المسرحي، والقسم الثالث والأخير خاص بمسابقة المقال النقدي.

ورأي البعض أن تقسيم الجوائز علي ذلك النحو سيتيح لعدد كبير من العروض الحصول علي جوائز وسيكون حافز اكبر لصناع العروض المشاركة، بالإضافة إلي فصل عروض المحترفين ذات التكلفة الإنتاجية العالية، عن عروض الهواه والشباب ليكون الأمر عادلًا أكثر.

وعلي النقيض تمامًا رأي البعض أن ذلك الأمر سوف يكون ظالمًا للكثيرين، بالإضافة لإعتراضات المشاركين في مسابقة مسرح الطفل علي عدم تخصيص جوائز لأي من عناصر الصورة البصرية والسمعية كالديكور والأزياء والموسيقي وأعتبروها تقليل من شأن تلك العروض.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

كانت للدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة طابعًا خاصًا، وشهدت العديد من الفعاليات المتميزة التي انطلقت في فبراير الماضي، وأحدثت

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فارقًا، أبرزها كان برنامجًا للفيلم المصري أستحدثته إدارة المهرجان.

وتهدف المسابقة إلى دعم صناعة السينما، وتشجيع التجارب السينمائية الجادة، و قد حصد جائزة أفضل فيلم بالمسابقة الفيلم المصري بين بحرين.

كما شهدت أحداث الدورة الماضية حضور كثيف من الجمهور بشكل دفع حضور المهرجان للإشادة به خاصة وأن المهرجان جمع فئات عمرية واجتماعية مختلفة تحرص علي مشاهدة فعالياته.

وقامت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم عدد من الشخصيات النسائية اللاتي كان لهن إسهامات عديدة في عالم الفن السابع، وهن النجمة القديرة محسنة توفيق والنجمة الشابة منة شلبي والنجمة العالمية باربرا بوشيه ومصممة التترات الشهيرة نوال، والمونتيرة الكبيرة ليلى فهمي، وخبراء الترجمة عايدة وعزة وعبلة أنيس عبيد، أبناء رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية.



مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي

أثار إعلان الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان المسرح المعاصر والتجريبي، خلال مؤتمر الكشف عن تفاصيل الدورة الـ26، عن أن تلك ستكون آخر الدورات التى يرأس فيها المهرجان هو وباقي أعضاء اللجنة العليا، حالة من الجدل الكبير، وسجل الكثير من المسرحييون اعتراضهم علي ذلك القرار، مؤكدين أن ذلك الامر من المحتمل أن يضع إحتمالية خلق أزمة جديدة، خاصة بعد عودة المهرجان، و التي كانت بمثابة إعادة النبض للمسرح العربى من جديد، بعد انقطاع طويل امتد منذ عام 2011.

مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

انطلقت فعاليات الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، في شهر أكتوبر الماضي، بأوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش"، وحملت تلك الدورة أسم الفنانة القديرة نبيلة عبيد.

وحضر حفل افتتاح مهرجان الاسكندرية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وعدد من نجوم مصر والعالم العربي، أبرزهم الفنانة لبلبة، محيى إسماعيل، وفاء عامر، نشوى مصطفى، سلوي محمد علي، المخرج علي عبدالخالق، عمرو عابدين، محمد عبدالعزيز، المنتج محسن علم الدين، الفنان أحمد عبدالعزيز، وتكلا شمعون من لبنان، ومحمد مفتاح من المغرب، والمخر كولدو سيررا من إسبانيا ضيف شرف المهرجان.

كما تم تكريم عدد كبير من المبدعين، من بينهم الفنانة نبيلة عبيد، التي كانت أول المكرمين، والمخرج محمد فاضل، الفنان اللبناني رفيق علي أحمد، والمخرج التونسي رشيد فيرشو، والأسباني هوجو سيلفا، وأيضًا الفنان محمود قابيل، الذي أهدي جائزته إلى رفقاء السلاح وزملائه في الدفعة "49 حربية".