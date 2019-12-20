كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد..سارة الطباخ أثناء تكريمها فى حفل جوائز "ntn" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك المنتجة سارة الطباخ، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

حيث نشرت المنتجة الشابة، مجموعة صور لها أثناء تكريمها فى حفل جوائز ntn، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، وتفاعل معها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

ظهرت سارة الطباخ، مرتدية فستان أسود، مكشوف الصدر، مطرز بالفصوص الذهبية الملونة،بدون أكمام، واعتمدت تسريحة شعر جذابة ومتألقة، وتركته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .

حيث علقت "الطباخ"على الصور :" من حفل جوائز الليلة الماضية"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

يذكر أن مؤخراً تعاقدت المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة" ايرث برودكشن"، الفنان عمرو سعد لإدارة أعماله الفترة المقبلة، وأكدت أنها تعاقدت مع عدد من نجوم الفن، منهم تامر عاشور، حازم عمر، مى عمر، وغيرهم .