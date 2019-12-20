تراند اليوم : محمود حجازي يفاجيء إبنة زوجته : جبتلها قطة هدية عشان بتصلي -صور

فاجئ الفنان محمود حجازي ابنة زوجته خبيرة التجميل والإعلامية أسما شريف منير بهدية كانت تنتظرها.‏

نشرت أسما شريف منير عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الخاص على Instagram، مقاطع فيديو ‏لاستقبال محمود حجازي قطة صغيرة واستعداده لإهدائها إلى لارا ابنتها.‏

دخل حجازي إلى غرفة ابنة أسما شريف منير التي أبدت سعادتها بالقطة لتخبرها والدتها أن محمود أحضر لها ‏قطة هدية قائلة: “جاب لك قطة علشان أنتي شاطرة وبتصلي”.‏

أعطى محمود حجازي القطة لابنة زوجته متسائلًا عن الاسم الذي ستختاره لها.‏

Advertisements

تأثرت لارا ابنة أسما شريف منير بالهدية وبكت بعد أن مدحتها والدتها من أجل حفاظها على الصلاة.

يذكر أن محمود حجازي، شارك مؤخرًا في بطولة حكاية “ما تيجي يا مليجي” ضمن أحداث مسلسل “نصيبي ‏وقسمتك 3″، بجانب كلاً من محمد الشرنوبي، دنيا عبد العزيز، هدى المفتي ومحمد يسري، وهي من تأليف عمرو ‏محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري‎.‎

يشار إلى أن أسما، شاركت والدها شريف منير، في تقديم الموسمين الأول والثاني من برنامج “أنا وبنتي”، ‏الذي ناقش في كل حلقة ‏أحد الموضوعات التي تناولت الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف ‏المختلفة‎.‎