تراند اليوم : مصطفي خاطر ينشر صورة بمايوه البحر ويعلق ساخرا : أحد المصايف العشوائية-صورة

يتواصل الفنان مصطفى خاطر، مع الجمهور ويشاركهم أخباره ويومياته، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

شارك خاطر، متابعي حسابه الشخصي على موقع Instagram، بصورتين قديمتين له، استعاد من خلالهما ذكريات رحلته الصيفية التي قضاها مع صديقيه في أحد الشواطئ.

وظهر في الصورتين، بمظهر مضحك، حيث كان يجلس على كرسي على الشاطئ، مرتديًا مايوه ويضع على رأسه منشفة بطريقة معينة، لتبدو وكأنها تاج، وعلق على الصورتين ساخرًا: “ذكرياتي من إحدى المصايف العشوائية مع أصدقائي وعشرة عمري وسام وسميح وهم بينصبوني بلقب السلطان”.

على صعيد آخر، ينشغل مصطفى خاطر، حاليًا بتصوير مشاهده في فيلم “أشباح أوروبا”، الذي يشاركه فيه البطولة كلاً من هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، وأروى جودة، وهو من تأليف كريم ‏فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ‏ومحمد أبو السعد، وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي‎.

كان مصطفى خاطر، عرض له في رمضان 2019 مسلسل “طلقة حظ” مع أيتن عامر، ومحمد أنور، وهبة مجدي، وأحمد ماهر، وأحمد التهامي، وإنعام سالوسة، وإيمي سالم، ومحمود حافظ، وحسني شتا، وميرنا نور الدين، وخالد أنور، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة “سينرجي”.