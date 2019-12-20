بالأرقام: عروض مغرية لابن فهرية افجان وبوراك اوزجيفيت

بعد نشر صور لكاران ابن الممثلين فهرية أفجان وبوراك اوزجيفيت، انهمرت العروض على الطفل اهمها عرض بقيمة مليون ليرة من شركة العاب اجنبية مقابل تقديم إعلان لمنتجاتها.



كما تلقى والدا الطفل عرضا بمبلغ 50 الف ليرة مقابل نشر اعلان بصفحة كاران الشخصية على انستغرام و 15 الف ليرة لنشر اعلان بالستوري.

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وقد رفضت العائلة كل العروض.



وكانت فهرية افجان، قد نشرت صورا لابنها كاران، الذي ولد في شهر مارس الماضي وظهر فيها وجه الطفل للمرة الاولى، وبدا شديد الشبه بوالده.



وكانت فهرية وزوجها الممثل بوراك اوزجيفيت حريصين على إخفاء صورة ابنهما، إلى ان التقط مصورو الباباراتزي في الصيف صورا للزوجين وابنهما من عطلتهما في بودروم، حيث كانا في إجازة خاصة في فيلا استأجراها لقضاء أول إجازة مع طفلهما، ويومها تعرضت فهرية للتنمر بسبب زيادة وزنها.



وكان الزوجان قد تلقيا عروضا وصلت إلى مئات ألوف الدولار من قبل شركات إعلانات ووكالات عالمية للحصول على الصورة الأولى للطفل، إلا أنهما رفضا كل العروض، كما سبق ورفضا عروض بيع صور زفافهما.

