حلا الترك تساند المرأة الأثيوبية

في مبادرة إنسانية لافتة نهدف إلى مساندة المرأة الأثيوبية، شاركت الفنانة حلا الترك في حملة لتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية في أثبوبيا بالتعاون مع "جمعية السلام لرعاية المرأة الأثيوبية". وتسعى حلا الترك لاستغلال دورها كفنانة مؤثرة عبر مجالات مختلفة، جمالية وإنسانية وفنية وثقافية ووطنية، من خلال مشاركتها في نشاطات متعددة. إقرئي أيضًا: تسريحات شعر للمدارس من وحي حلا الترك مكياج خفيف للبنات على طريقة حلا الترك Advertisements وكانت آخر إطلالة لـ حلا الترك مشاركتها في حفل مدرسي في البحرين ضمن فعاليات العيد الوطني البحريني حيث نشرت صوراً بالزي التقليدي البحريني، كما شاركت في حفل غنائي إحتفاء بالمناسبة نفسها.

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