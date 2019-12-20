مواعيد الحفلات الغنائية في مهرجان شتاء طنطورة... القائمة كاملة

بعد نجاح مهرجان شتاء طنطورة 2019 في استقطاب أهم النجوم، حيث أبهر زواره بالتنوع الذي يحتويه، من الحفلات الغنائية المتنوعة إلى الرحلات الاستكشافية للمناطق الأثرية، إلى المغامرات والسباقات وغيرها من النشاطات، يستقبل المهرجان خلال الفترة المقبلة، مجموعة فعاليات فنية، أعدت خصيصا لترضي كل الأذواق.



" الجميلة" أعدت لكم قائمة بالحفلات المقررة بين دسمبر وفبراير:



- حفل الفنانة الكبيرة "عزيزة جلال"، بعد غياب دام أكثر من 30 عامًا، في 26 ديسمبر 2019.

عزيزة جلال

- حفل الموسيقار "عمر خيرت"، للمرة الثانية على التوالي، في 29 ديسمبر 2019.

- حفل موسيقي عالمي يحتفي بالموسيقار العالمي بيتهوفن وبمصاحبة سيمفونية تولوز الوطنية، سيقدمه كلاً من: رينو كابوسون، كيت آرمسترونغ، إدغار مورو، غيوم تشليم، وآدريان لا ماركا، من 2-3 يناير 2020م.

الفنان ليونيل ريتشي

- حفل الفنان الإسباني الكبير "خوسيه كاريراس" الذي يُعد واحدًا من أبرز المطربين الأوبراليين عالميًا من 9 -11 يناير 2020م.

- حفل تحييه فرقة "إيل ديفو" العالمية، إذ تُعد هذه الفرقة الرباعية، من أوائل الفرق الموسيقية المُبدعة في مزج موسيقى البوب مع تقنيات الأداء الأوبرالي، من 16 - 18 يناير 2020م.

الموسيقار العالمي ياني

- حفل كل من الفنان نايل رودجرز مع فرقة "تشيك"، والفنان جاميروكواي، من 23 - 25 يناير 2020م.

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- حفل الفنان العالمي الكبير "أندريا بوتشيلي" وذلك في 31 يناير 2020م.

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اندريا بوتشيلي

- حفل الموسيقار اليوناني الكبير "ياني"، وذلك في 7 فبراير 2020م.

- لوحة فنية راقصة تعرض قصة جميل بثينة، وستحييها فرقة "كركلا" الشهيرة عبر لوحات فلكلورية راقصة على مدى ثلاثة أيام، وذلك من 13 حتى 15 فبراير2020م.

جاميروكواي

- حفل النجم اللاتيني العالمي "إنريكي إيغليسياس" وفرقة "جيبسي كينغز، وذلك بتاريخ 21 فبراير 2020م.

عمر خيرت

- حفل "ليونيل ريتشي"، "كريغ ديفيد"، فرقة "كول آند ذا غانغ"، وفرقة "سيستر سليدج"، وذلك من 27-29 فبراير 2020م.



فرقة كركلا العالمية