جومانا مراد: أعود للجمهور بقنبلة سينمائية مرعبة

تعاقدت النجمة جومانا مراد، على المشاركة في بطولة فيلم «يوم 13»، والذي تعود من خلاله للساحة الفنية بعد غياب طويل؛ حيث إنها غابت عن السينما لما يقارب 7 سنوات.

كان «القصر المسكون»، هو الاسم المبدأي للعمل السينمائي، ثم تم تغييره إلى «يوم 13»، أما عن دور جومانا مراد؛ فسيكون مميزاً وغريباً على معجبيها؛ لأنها ستقدم للمرة الأولى فيلم رعب متكاملاً، وتدور جميع أحداثه بشكل يحبس الأنفاس حتى آخر دقيقة؛ حيث إنها تعشق هذه النوعية المبهرة من أفلام الإثارة والغموض، والتي سبق وقدمتها أكثر من مرة، وبدأت جومانا مراد، تصوير أول مشاهدها بفيلم «يوم 13»، إلى جانب أحمد داوود، ودينا الشربيني، ونسرين أمين، وذلك داخل أستديو مكة، بمدينة السادس من أكتوبر، وعبرت عن سعادتها بالعمل قائلة: «يوم 13» قنبلة سينمائية تعوض غيابي.

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يذكر أن فيلم «يوم 13»، ينتمي لنوعية أفلام الرعب بشكل محترف، وهو العمل السينمائي الأول من نوعه الذي يتم تصويره حالياً بتقنية 3d.. حيث يعتبر خطوة قوية ومميزة لنقل السينما العربية إلى العالمية، من خلال أحدث التقنيات في الصورة والصوت.

يشار إلى أن آخر عمل سينمائي جمع الفنانة جومانا مراد، بالمنتج وائل عبدالله، كان فيلم «الحفلة»، من إخراج أحمد علاء، والذي شاركت في بطولته إلى جانب أحمد عز، ومحمد رجب، ودينا الشربيني، وروبي، ومحمد ممدوح تايسون، فيلم «يوم 13» بطولة أحمد داوود، وجومانا مراد، ودينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، ومحمد شاهين، تأليف وإخراج وائل عبدالله، وإنتاج أوسكار.

