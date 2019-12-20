شاعر غنائي يتهم محمد رمضان بالنصب عليه: «أكل حقي وتجاهلني»

كشف مؤلف أغاني المهرجانات محمد غباشي، عن أزمته مع الفنان محمد رمضان بشأن أغنية «بوم بوم»، التي روج لها رمضان منذ أيام عبر حساباته الرسمية على مواقع السوشيال ميديا، والمقرر طرحها قريباً.

وقال محمد غباشي: «أنا اتعاملت أول مرة مع محمد رمضان في مسلسل زلزال، وطرحت فكرة بشأن المسلسل ولكن حدثت مشاكل كبيرة؛ مشيراً إلى أن الفيديو الذي طرحه رمضان منذ أيام ليعلن عن أغنيته الجديدة بوم بوم، المأخوذة عن أغنية له وغنتها فرقة شعبية على موقع الفيديوهات يوتيوب».

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وتابع محمد غباشي: «الأغنية اتحذفت بعد ٣ أيام من طرحها؛ لأن محمد رمضان اشتراها بـ٨٠ ألف جنيه من الفرقة الشعبية ولم يعطني حقي أو يذكر اسمي، وكان يجب عليه أن يطلب تنازلاً رسمياً مني عن الأغنية لأني كتبتها، لكن رمضان لم يفعل ذلك واشترى الأغنية من الفرقة التي غنتها فقط.

وأضاف محمد غباشي، قائلاً: «حاولت التواصل مع محمد رمضان لكنه لم يرد، وتواصلت معه عبر تطبيق واتساب، وقرأ الرسائل ولم يرد عليها؛ مؤكداً أنه لن يترك حقه».

يذكر أن محمد رمضان نشر فيديو على حساباته الرسمية عبر مواقع السوشيال ميديا؛ ليروج لأغنيته الجديدة «بوم بوم» المقرر طرحها قريباً.

