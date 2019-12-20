حكيم يحقق 250 ألف مشاهدة بأغنية: «الراجل الصح» في أقل من يوم

حققت أغنية «الراجل الصح» للفنان حكيم، والتي تحمل اسم ألبومه الجديد، ربع مليون مشاهدة بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.
أغنية «الراجل الصح» من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع أشرف البرنس.
الألبوم الجديد «الراجل الصح» يضم عشر أغنيات، صور حكيم منها ثلاث أغانٍ، وهي: «سيبونا في حالنا»، و«قلبي يا ناس»، و«الموضة السنة دي».
كان حكيم قد طرح عدة أغانٍ من الألبوم بشكل منفرد عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع «اليوتيوب»، وكان من بينها: «ليلة بمبي» من كلمات إسلام خليل وألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق، وقد حققت حتى الآن نسبة مشاهدة اقتربت من نصف مليون.
بينما طرح حكيم كليب «سيبونا في حالنا» من ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، ولاقت نجاحاً كبيراً.
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