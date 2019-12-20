سمية الخشاب تثير الجدل من جديد حول زواجها السري

يبدو أن الجدل المثار حول زواج الفنانة سمية الخشاب مرة أخرى من أحد الأشخاص، الذي لا تريد أن تفصح عن اسمه؛ فبعد أن ظهرت مؤخراً في دولة المغرب وهي ترتدي ملابس زفاف، خرجت بعدها وأكدت أن ما ظهرت به مجرد ملابس استقبال فقط ليس أكثر.

ولكن خلال الساعات الماضية، شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة أثارت بها ضجة كبيرة، وذلك بسبب ارتدائها دبلة وخاتماً في يدها اليسرى؛ مما يعني أنها قد تزوجت، وهذا ما تحدث عنه متابعوها في تعليقاتهم حول الصورة، وتردد أنها تزوجت سراً من الفنان صلاح عبد الله، وهو ما نفته مصارد مقربة من الطرفين.

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وتنشغل الفنانة سمية الخشاب حالياً بعرض مسرحيتها الجديدة: يا تصيب يا تخيب، التي تقوم ببطولتها بجانب مجموعة من نجوم الكوميديا في مصر، من بينهم الفنان أحمد آدم، وحجاج عبدالعظيم، ومروة عبدالمنعم، وسامح حسين، ومن إخراج محسن رزق، وتأليف محمد نبوي، وتعرض هذه المسرحية بالمملكة العربية السعودية بعيداً عن موسم الرياض الفني؛ فهي إنتاج مشترك بين مصر والسعودية، ويعد هذا التعاون هو الثاني بين أحمد آدم وسمية الخشاب منذ ما يقرب من 20 عاماً، عندما تشاركا في بطولة فيلم الرجل الأبيض المتوسط.

وانتهت الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد حلمي، من تسجيل الأغنية الدعائية للمسرحية، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان وموسيقى هيثم الخميسي، وتسجيل مينا سمير وميكس جورج يعقوب، ميوزيك بروديوسر دلال الخميسي.