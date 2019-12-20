وفاة فنانة مصرية شهيرة عن عمر يناهز 82 عاماً

غيب الموت الفنانة الكبيرة عصمت محمود، عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد صراع مع المرض دام لعدة أشهر؛ حيث كان آخر ظهور لها في مسلسل فرقة ناجي عطا الله، الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية.

وتعتبر عصمت محمود من أهم فنانات السينما المصرية خلال فترة الخمسينيات، وتميزت في تقديم دور صديقة البطلة، أو الفتاة التي تطمح للزواج، ولكنها لم تنل الشهرة الكبيرة خلال هذه الفترة.

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وقد تخرجت عصمت محمود في معهد التمثيل وعملت في الإذاعة المصرية، ولكنها بدأت مشوارها الفني سريعاً بالسينما، وظهرت بدور صغير في فيلم الوسادة الخالية، مع الفنان عبدالحليم حافظ والفنانة لبنى عبدالعزيز، الذي طرح بدور العرض عام 1957.

وقدمت طوال مشوارها الفني مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، من بينها: ثورة البنات مع نادية لطفي، وعروس النيل مع رشدي أباظة، وباب الحديد مع هند رستم، ولوعة الحب مع شادية، وأكاذيب حواء مع الفنان أحمد مظهر، ولا وقت للحب مع فاتن حمامة، وجاءنا البيان التالي مع الفنان محمد هنيدي، كما تميزت في المسرح أيضاً، وقدمت مجموعة كبيرة من العروض المسرحية المميزة، من أهمها: مسرحية مطار الحب، التي قدمت من خلالها مطار الحب مع شاهيناز صقال.