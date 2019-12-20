دكتورة خلود تحتفل بعيد ميلادها الـ 31 وتكشف عن هدية زوجها الفخمة

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احتفلت الدكتورة خلود بعيد ميلادها الـ 31 بأجواء رومانسية وعائلية مميزة، مع زوجها أمين وتوائمها الثلاث خالد وليان وليليان وشقيقتهم الكبرى خلود.
ونشرت خلود مجموعة فيديوهات من المناسبة عكست أجواء الفخامة.
ونشرت خلود فيديو يظهر فيه زوجها أمين وهو يقدم لها هدية عيد ميلادها، وهي عبارة عن طقم من المجوهرات الثمينة، عبر عن سعادتها به لأنه يعكس ذوقها.
كما نشرت خلود عبر حسابها على موقع "انستقرام" صورة مع عائلتها اشارت فيها إلى انها تحتفل بعيد ميلادها الـ 31 وتمنت ان يحمي الله عائلتها لأنها أغلى ما تملك في هذه الحياة.
وتجاهلت خلود الرد على مي العيدان، التي انتقدت عرض خلود لحياتها الخاصة على السوشال ميديا، كما انتقدت توائمها مؤكدة أنها تجدهم باهتين رغم شقارهم وعيونهم الملونة.
من أجواء عيد ميلاد خلود:
أمين وخلود وأولادهم
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