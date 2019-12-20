فيديو: فجر السعيد تكشف تفاصيل مرضها: كنت شبه ميتة

كشفت الإعلامية فجر السعيد لأول مرة، عن تفاصيل رحلة مرضها وعلاجها في باريس، وقالت إنها كادت تفقد حياتها بسبب إهمال طبي كما أكد تقرير المستشفى الفرنسي حيث عولجت ستة أشهر.



وأشارت فجر السعيد إلى أنها خضعت لعملية تحويل مسار في المعدة بهدف التنحيف، وبسبب خطأ في الجراحة حصل تسريب في الأمعاء وتسمم في الدم ودخلت في غيبوبة.



وأشارت فجر أن من حسن حظها ان المساعد نايف شاهر كان معها، واكتشف أنها في غيبوبة وليست نائمة، بعدما انتبه إلى أنه ليس من عادتها النوم بهذا القدر، فقام بصفعها للتأكد ما إذا كانت صاحية ولكنه لم يحصل على أي تجاوب من قبلها، ونادى العاملين في المستشفى وتبين أن ضغطها مات ما استلزم انعاشها قبل نقلها الى باريس بطائرة خاصة.



يشار إلى أن الإعلامية فجر السعيد عادت قبل عدة أيام الى الكويت بعد رحلة علاج استمرت نحو 6 اشهر في إحدى المستشفيات الفرنسية، وتمكن الأطباء هناك من إنقاذها من الموت، حتى أنها فقدت القدرة على الحركة وأصيبت بشلل تام، ولكنها خضعت لعدة عمليات جراحية تعافت من بعدها وعادت الى وطنها الكويت معافاة وبصحة جيدة.

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