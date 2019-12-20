ماجد المصري يُقبل زوجته أمام الجميع.. ما علاقة طليقته!

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كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 03:53 مساءً - يبدو أن الفنان ماجد المصري أراد توصيل رسالة لمروجي الشائعات حول علاقته بزوجته خاصًة، بعد أن تم الترويج حول عودته لطليقته وأم أولاده الفنانة منى إش إش، حيث ظهر مع زوجته بطريقة خطفت الأنظار.
وظهر الفنان ماجد المصري، بلحظات رومانسية مع زوجته خلال الاحتفالية السنوية للهيئة الوطنية للإعلام في مصر، حيث تم تكريمه إلى جانب نجوم الدراما المصرية والعربية الذين أثروا الشاشة بأعمالهم الفنية عام 2019.
وقام ماجد المصري خلال الحفل بطبع “قُبلة” على رأسها أمام الحضور الأمر الذي لفت الأنظار وسط حضور العديد من نجوم الفن، وخلال تسلمه الجائزة قام بإهدائها لها، الأمر الذي أكد إظهار علاقته الجيدة بزوجته.
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