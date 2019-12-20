شاهدوا.. إعلامية شهيرة تصدم معجبي كيت ميدلتون بوصفها بـ”المملة”

كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 03:53 مساءً - صدمت مقدمة البرامج الأميركية ​ويندي ويليامز​ معجبي دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​ في حلقة من برنامجها The Wendy Show حيث أشارت إلى أن الأخيرة “مملة” وأنها تتصرف مع زوجها ​الأمير ويليام​ بطريقة غير لائقة تماماً كما تفعل ميلانيا ترامب مع زوجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب تقرير لموقع النسخة الفرنسية من محلة GALA ، استندت ويليامز في هذا إلى صور ظهرت فيها كايت وهي تبعد يد وليام عن كتفها. وإعتبرت في المقابل أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يشكلان الثنائي الملكي الحقيقي.