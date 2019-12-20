هارفي واينستين يواجه اتهاما جديدا بالاعتداء على قاصر

هارفي واينستين لدى خروجه من محكمة مانهاتن

أقامت امرأة دعوى قضائية ضد المنتج الأمريكي هارفي واينستين، الخميس، تؤكد فيها أنها تعرضت للاعتداء على يده في سن الـ16 سنة 2002، رافضة اتفاقا من شأنه إنهاء الدعاوى في حق المنتج السينمائي السابق أمام القضاء المدني.

وجرى التقدم بالشكوى في محكمة ولاية نيويورك من جانب كايا سوكولا التي كانت عند حصول الوقائع في 2002 قد وصلت للتو إلى نيويورك من بولندا مع حلم بأن تصبح عارضة أزياء او ممثلة، على ما أشار بيان نقله محاميها دوجلاس ويجدور.



وكانت سوكولا شاركت في 2018 في دعوى جماعية ضد المنتج من دون أن تكشف هويتها.

وبعد الإعلان في 11 ديسمبر/ كانون الأول عن أن محامي المنتج توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع محامي الضحايا المفترضات لإنهاء هذه الدعوى، قررت التقدم بدعوى شخصية.

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ورغم أن الاعتداء المفترض حصل قبل 17 عاما، تؤكد سوكولا أنها تسعى إلى الإفادة من قانون دخل حيز التنفيذ في ولاية نيويورك في أغسطس/ آب الماضي يمدد بصورة كبيرة آجال سقوط الاعتداءات الجنسية على القصّر بمرور الزمن.

وبحسب الشكوى، فإن الشابة كايا سوكولا التقت في سبتمبر/ أيلول 2002 هارفي واينستين الذي دعاها بعد أيام لتناول الغداء معه مقنعا إياها بأنه يعتزم مساعدتها في مسيرتها، لكنه بدل اصطحابها إلى المطعم، أخذها إلى منزله حيث "أرهبها واعتدى عليها جنسيا" وفق نص الشكوى.

وتطالب سوكولا البالغة 33 عاما التي تعمل حاليا اختصاصية طب وعلاج نفسي في بولندا، بتعويضات بقيمة غير محددة.

وتستهدف هذه الدعوى هارفي واينستين وشقيقه بوب الذي كان يدير معه في تلك الفترة استوديوهات "ميراماكس" و"وولت ديزني كومباني" المالكة حينها لشركة الإنتاج.

وقال ويجدور في بيان: "نأمل في أن يشجع هذا المسار القضائي الضحايا والمدعي العام في نيويورك على أن يتابعوا معنا الجهود لإرغام هارفي واينستين ومن ساعدوه على دفع ثمن".