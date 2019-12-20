مُتسلّل يقتحمُ منزل عارضة الأزياء كارا ديليفين وآشلي بينسون في لوس أنجلوس

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألقت الشرطة الأمريكية القبض على متسلل بعد رصده وهو يتسلق حائط منزل عارضة الأزياء البريطانية كارا ديليفين والممثلة الأمريكية آشلي بينسون.

تم تنبيه الشرطة من قبل أحد الجيران بأنه شاهد رجلاً يتسلق منزل عارضة الأزياء البالغة من العمر 27 عامًا والذي تتقاسمه مع الممثلة البالغة من العمر 29 عامًا وفقًا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقع الحادث في حوالي الساعة 11 صباحًا في لوس أنجلوس يوم الأربعاء بعد قيام الشخص الذي يعيش بالقرب من المنزل بإبلاغ السلطات.

سارعت أجهزة إنفاذ القانون إلى الوصول لمكان الحادث بطائرة هليكوبتر وعدة سيارات عندما رصدت الرجل في المنزل.

وعثرت الشرطة على رجل يدعى سيدريك رومبكر وتم القبض عليه، وبالرغم من ذلك لم يتسلل إلى داخل المنزل ولم يكن أي من النجمتين بالداخل في ذلك الوقت.

وقالت مصادر إنه من غير الواضح ما إذا كان المشتبه فيه اختار منزل المشاهير بالصدفة، أو ما إذا كان يستهدفه بالتحديد.

ويأتي هذا الحادث بعد إجبار كارا وآشلي على تعزيز الأمن في قصرهما في لوس أنجلوس بعد رؤية أحد المتسللين يزحف للقصر في لقطات أمنية، وفقًا للتقارير.

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تم تصميم القصر على طراز Playboy Mansion ، ويضم حوض سباحة، وقبو للحفلات عازلة للصوت ، فضلاً عن منطقة للرقص وبار.

وتعيش أخت كارا، بوبي (33 عامًا) وزوجها جيمس كوك أيضًا في القصر الذي اشترته من الممثل جاريد ليتو في عام 2017.

يُذكر أن العارضة كارا ديليفين، احتفلت بعيد الميلاد الثلاثين لصديقتها وحبيبتها آشلي بنسون يوم الاربعاء الماضي وكتبت: "عيد ميلاد سعيد آشلي بنسون، هناك الكثير الذي يمكنني قوله ولكن أكثر شيء أحبه وأعتز به هو أننا لا نحتاج إلى ذلك؛ لأنك تعرفين وهذا كل ما يهم".

وأضافت: "أشعر كأنني عرفتك طوال حياتي وأنا فخورة جدًا بمشاهدتك تتحولين إلى المرأة التي حلمت بها دائمًا".

يرجع تاريخ مواعدة آشلي وكارا سويًا منذ مايو 2018، وظهرت رومانسيتهما بقوة منذ ذلك الحين.

يشار إلى أن كارا وآشلي تواعدتا بعد عملهما معاً في فيلم "هير سمايل" Her Smell، ولكنهما أبقيتا علاقاتهما خاصة وسرية، إلى أن نشرت كارا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبل آشلي على فمها.

وتردد أن عارضة الأزياء العالميّة كارا ديليفين تزوّجت من حبيبتها الممثلة آشلي بينسون، 29 عامًا، في مدينة لاس فيغاس خلال الأشهر الأولى من عامنا الحاليّ.