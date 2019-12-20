تشانينج تاتوم ينفصلُ عن جيسي جي.. بعد زواج استمرّ عامًا واحدًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد علاقة دامت عامًا واحدًا، تم الإعلان عن انفصال زوج "جينا ديوان" السابق، الممثل الأمريكي "تشانينج تاتوم" عن المغنية البريطانية "جيسي جي".

وحسبما ذكرته مصادر مُطلعة لم يُكشف عن هويتها، فقد قرّر كل من تشانينغ (39 عامًا) وجيسي (31 عامًا) الانفصال منذ حوالي شهر، وأنهما لا يزالان صديقين مقرّبين وتسير الأمور بينهما على ما يرام، ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن الانفصال إلى الآن.

وكشف أحد المصادر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لتشانينج وجيسي أولويات مختلفة حالت دون تحقيق التوافق بينهما، وفي حين أن علاقتهما كانت جميلة ومرحة، إلا أنها لم تنجح، فتشانينج يضطر إلى البقاء في لوس أنجلوس لعدة فترات حتى يتمكّن من قضاء بعض الوقت مع ابنته إيفرلي، في حين تفضّل جيسي البقاء في إنجلترا".

وفي حين أنه لم يتم الكشف عن سبب الانفصال بالتحديد، إلا أن المصدر أضاف: "لم يكن هناك دافع رئيسي للانفصال، كما لم يكن هناك أي دراما أو توتر، فقد قرر كل منهما متابعة طريقه الخاص".

وحتى الآن، كشفت مصادر أن تشانينيج وجيسي لا ينويان الرد بأي تعليق على الخبر حاليًا.

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يُذكر أن جيسي لم تُلمّح طوال هذه الفترة إلى انفصالها عن تشانينج، وقالت في منشور لها على إنستغرام من هولندا حيث كانت تقدّم حفلًا كبيرًا: "كان ذلك آخر حفل لي في هذا العقد، الكلمات لا تكفي حتى إذا قلت إنني ممتنة للغاية لأني لا أزال أحبه، فعندما أفكر فيما مررت به وما حققته وكيف كنتم جميعًا تدعمونني خلال الـ 10 سنوات الماضية..تدمع عيناي".

كما يُذكر أن آخر ظهور لتشاننيج كان في يوم 3 من الشهر الجاري، حيث رصدته العدسات في أستراليا.

وفيما يتعلّق بعلاقته بزوجته السابقة، الممثلة الأمريكية "جينا ديوان" (39 عامًا)، يجدر بالذكر أنهما انفصلا في 2018 بعد زواج دام 9 سنوات وإنجاب ابنتهما "إيفرلي" (6 أعوام).

ويأتي خبر انفصال تشانينج عن جيسي، والتي كثيرًا ما وُصفت بأنها شبيهة جينا، في الوقت الذي تستعد فيه جينا إلى استقبال مولودها من حبيبها الجديد، وهو الممثل الأمريكي "ستيف كازي" (44 عامًا)، كما أنه حتى الآن، لم يتم الكشف عن أي مخططات لزواج جينا وستيف قريبًا.