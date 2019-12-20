ديانا حداد تقترب من 100 مليون مشاهدة بـ"إلى هنا"

القاهرة – لايف ستايل
حققت الفنانة ديانا حداد نجاحات متعددة عبر نشاطاتها الفنية المختلفة التي تقدمها برفقة جمهورها في الخليج والوطن العربي، أهمها من خلال أغنية "إلى هنا" التي باتت تقترب من حاجز الـ100 مليون مشاهدة عبر حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي المتنوعة أهمها قناتها الرسمية في "اليوتيوب"، مؤكدة سعادتها بهذا النجاح الذي سجله حب الجمهور ومتابعته المستمرة.
وتصدرت ديانا حداد مؤخرًا عدد من أغلفة المجلات والصحف الورقية العربية، عبر لقاءات تحدثت خلالها عن جديدها الذي بات في مراحله الأخيرة، حيث ستضع خلال أيام قليلة صوتها على أغنية جديدة من اللون البدوي اللبناني، بعد الانتهاء من عملية تنفيذها وتسجيلها وتوزيعها موسيقيًا ما بين ستوديوهات بيروت ودبي، حيث تحمل الأغنية كلمة مؤثرة ولحنًا مميزًا سيرى النور قريبًا.
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