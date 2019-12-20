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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يوجه الشكر لماسبيرو بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت قنوات النيل المتخصصة أمس النجم محمد رمضان، على دوره فى مسلسل "زلزال"، والذى عرض فى شهر مضان الماضى، حيث حصل على جائزة أفضل ممثل فى دراما 2019.
ونشر محمد رمضان، صورته من حفل التكريم، مع كل من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأسامة البنسى رئيس قطاع القنوات المتخصصة، وإيناس عبد الله رئيس قناة نايل دراما.
تكريم محمد رمضان
محمد رمضان يتسلم الجائزة
وعلق محمد رمضان على الصوة، قائلًا: "شكرًا التلفزيون المصري شكرًا قنوات النيل.. جائزة أحسن ممثل فى دراما 2019.. عن دورى فى مسلسل زلزال".
يذكر أنها ليس المرة الاولى التى يُكرم فيها النجم محمد رمضان، من التليفزيون المصرى، حيث اعتاد مسئولو قطاع القنوات المتخصصة تكريم محمد رمضان كل عام، كأفضل ممثل فى رمضان.
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