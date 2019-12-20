شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب تثنى على أداء مفيد عاشور فى مسرحية "رسائل العشاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنت النجمة الكبيرة سميحة أيوب على أداء الفنان مفيد عاشور فى مسرحية "رسائل العشق"، والتى يقوم ببطولتها وهى من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك على مسرح ميامي بوسط البلد.

الفنان مفيد عاشور، نشر فيديو أثناء تواجد النجمة سميحة أيوب فى المسرحية، فبعد انتهاء المسرحية، توجهت سميحة أيوب ببعض كلمات المدح والثناء على أداء الفنان مفيد عاشور.

وقالت سميحة أيوب، "انا كنت بستمتع بأداء واعى .. ليس مجرد زار.. فهناك البعض يقولون على التمثيل أنه يشبه الزار فى الانفعالات .. ولكنك انت بتدخل القلب والدماغ .. والفنان الكبير لازم يعرف يدخل للدماغ .. وبعدها القلب لأن القلب متقلب .. ينسى بسرعة ويحب يغير .. ولكن الدماغ بتثبت فيها حاجات كتير .. وتظل معنا طول العمر"

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ووجهت حديثها للمخرج محمد إبراهيم، قائلا: "انت مايسترو كبير ومعك مجموعة من البراعم .. واستطعت تحريكهم بشكل مميز .. ولك يد فى كل بصمة .. وهم لهم المصابرة وطول النفس"

"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج أشرف، غناء و ألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقى محمد الكاشف ، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبد الحميد، تأليف وأشعار وإخراج محمد ابراهيم.