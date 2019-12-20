شاهد.. صافيناز تستعرض لياقتها ومهارتها في الرقص!

كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 02:55 مساءً - نشرت الراقصة صافيناز فيديو جديد لها استعرضت فيه لياقتها ومهاراتها في الرقص الشرقي وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت صافيناز في الفيديو وهي تستعرض لياقتها وتقوم بحركة تشبه حركات الجمباز وعلقت قائلة: “يلا نرقص سوا يا حلوين”.
من ناحية أخرى، إنتهت صافيناز مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم “أنت حبيبي وبس”، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وكانت المشاهد الأخيرة لها في العمل زواجها من الممثل المصري محمد ثروت.
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