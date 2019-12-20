شاهد.. حلا الترك توزع المساعدات في اثيوبيا

كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 02:55 مساءً - في مبادرة انسانية لافتة شاركت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك في حملة لتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية في أثيوبيا، بالتعاون مع “جمعية السلام لرعاية المرأة الأثيوبية”.

ونشرت حلا الترك مجموعة صور، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت في احدها وهي تحتضن امرأتين اثيوبيتين فيما ظهرت في صور اخرى وهي تحمل المساعدات وتقوم بتوزيعها.