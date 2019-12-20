دريد لحام يطالب بمنع النقاب في سوريا: “من يرتديه؟”

متابعة بتجـــــــــرد: في مقابلة إذاعية عبر أثير إذاعة ميلودي في سوريا مع الإذاعيين ماجد العجلاني وبتول سعيد، أعلن الممثل السوري دريد لحام عن رفضه للنقاب مطالباً بمنعه في بلده.

وفي التفاصيل، فقد صرّح دريد لحام قائلاً “أدعم فكرة إلغاء النقاب في الجامعات، ولا أقبل بهذه الحالة أبداً، وقبل منعه أو السماح به علينا التأكد من يرتدي النقاب؟”.

وشرح دريد لحام وجهة نظره بالقول: “من المحتمل أن يكون هناك منقب وليس منقبة ولهذا السبب أنا ضد النقاب وأرى أنه يجب منعه في بلدنا”.