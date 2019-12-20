مسلسل “نور” التركي ما زال الأكثر تأثيراً في العالم العربي!

متابعة بتجـــــــــــرد: رغم مرور 13 عاماً على عرض مسلسل “نور” مدبلجاً عبر الفضائيات العربية العام 2007، وهو العمل الدرامي التركي الأول الذي تتم دبلجته إلى اللغة العربية، لا يزال يحقق نجاحاً وأصداؤه الإيجابية لا تزال حية.

ونشرت صحيفة “لوس انجلوس تايمز” أخيراً تقريراً عن تأثير المسلسلات التركية حول العالم، وذكرت أن الأكثر تأثيراً هو مسلسل “نور” من بطولة الممثل التركي كيفانتش تاتليتوغ الذي جسد دور “مهند”، والممثلة التركية سونغول أودن التي جسدت دور “نور”.

وذكرت الصحيفة العالمية في تقريرها أن المشاهدات وصلت في العالم العربي بشكل حصري إلى ما يقارب 92 مليون مشاهدة، فأصبحت تركيا ثاني أكبر موزّع للمسلسلات حول العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية.

ووفقاً لإحصاءات 2017 الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية، فإنه تم بث المسلسلات التركية في أكثر من 140 دولة، وحصدت شركات الإنتاج إيرادات تصل إلى 350 مليون دولار في السنة.

ويذكر أن مسلسل “نور” والعروف في تركيا بـ “Gumus” سبّب الكثير من المشكلات الزوجية والعاطفية وحالات الطلاق بين الأزواج العرب بسبب وسامة كيفانتش تاتليتوغ وتعلق النساء في المسلسل.