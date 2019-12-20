فارس كرم يحقق أمنية طفل مصاب بالسرطان.. هذا ما فعله

متابعة بتجــــــــرد: في خطوة إنسانية لافتة جداً، حقق النجم اللبناني فارس كرم أمنية طفل صغير مصاب بالسرطان يُدعى حسين بري، بالحصول على لعبة Playstation 4.

وفي التفاصيل، أثناء استضافة عدد من الأطفال المصابين بالسرطان في برنامج “صار الوقت” الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم عبر شاشة mtv، تمنى الطفل حسين بري الحصول على لعبة Playstation 4.

فحقق فارس كرم فوراً أمنية الطفل عبر رسالة بعثها لغانم، في خطوة إنسانية لافتة جداً.

تجدر الإشارة إلى أن فارس كرم معروف بمبادراته الإنسانية، رغم أنه يسعى جاهداً لإخفاء هذه الأمور عن الوسائل الإعلامية.