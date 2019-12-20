متابعة بتجــــــــرد: في خطوة إنسانية لافتة جداً، حقق النجم اللبناني فارس كرم أمنية طفل صغير مصاب بالسرطان يُدعى حسين بري، بالحصول على لعبة Playstation 4.
وفي التفاصيل، أثناء استضافة عدد من الأطفال المصابين بالسرطان في برنامج “صار الوقت” الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم عبر شاشة mtv، تمنى الطفل حسين بري الحصول على لعبة Playstation 4.
فحقق فارس كرم فوراً أمنية الطفل عبر رسالة بعثها لغانم، في خطوة إنسانية لافتة جداً.
تجدر الإشارة إلى أن فارس كرم معروف بمبادراته الإنسانية، رغم أنه يسعى جاهداً لإخفاء هذه الأمور عن الوسائل الإعلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر فارس كرم يحقق أمنية طفل مصاب بالسرطان.. هذا ما فعله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.