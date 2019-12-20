نانسي عجرم نجمة أقوى حفلات أبو ظبي ليلة رأس السنة

متابعة بتجـــــــــرد: تحتفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم بليلة رأس السنة مع الجمهور ومحبّيها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحيي حفلاً غنائياً كبيراً على ممشى الواجهة البحرية في العاصمة أبو ظبي مساء 31 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقدّم نانسي عجرم خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات وصولا إلى أحدثها “بدنا نولع الجو”.

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، كما وتستعد خلال الفترة القريبة المقبلة لطرح أغنية “سينغل” انتهت مؤخرًا من تصويرها على طريقة الفيديو كليب.