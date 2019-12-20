انتهاء الخلاف حول "وثائقي مايكل جاكسون" بين "ديزني" والورثة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصلت استوديوهات "ديزني" وورثة مايكل جاكسون إلى اتفاق ودي بشأن خلاف حول فيلم وثائقي عن ملك البوب وصفه أقارب المغني الراحل بأنه "مثير للاشمئزاز".

وعرض وثائقي "ذي لاست دايز أوف مايكل جاكسون" في عام 2018 على قناة "إيه بي سي" التابعة لديزني، ويتهم ورثة المغني الشركة باستخدامها أغنيات وفيديو كليبات ومقاطع من حفلاته الموسيقية دون إذن.

وقال هوارد فايتسمان محامي ورثة المغني الراحل الخميس: "حلت القضية بشكل ودي" دون مزيد من التفاصيل.

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وادعى محامو الورثة في شكواهم أن "ديزني" تجاهلت قانون حقوق النشر والتوزيع في الوقت الذي كانت تلاحق فيه بدقة أي شخص ينتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.

وقالت "ديزني" إن الفيلم الوثائقي الذي استعرض حياة مايكل جاكسون استخدم نسبة من المحتويات يسمح بها القانون.

وتوفي مايكل جاكسون في 25 يونيو/حزيران 2009 في لوس أنجلوس، متأثرا بجرعة زائدة من مخدر "البروبوفول" القوي الذي كان يستخدمه ليساعده على النوم.