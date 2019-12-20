قداس عيد الميلاد يجمع أولاد الكفاءات

نظَّمت يوم الخمیس مراكز الكفاءات التأھیلیة العشرة قداس عید المیلاد في خشوع وداخل كنیسة سیدة الكفــاءات في المركز التأھیلي الأم بمؤسسة الكفــاءات، مركز لیلي شويري للتأھیل. إجتمع أولاد الكفــاءات من ذوي الإحتیاجات الخاصة، مسلمین ومسیحیین، مع عائلاتھم وفريق الكفــاءات العامل، وبحضور أعضاء مجلس امناء الكفــاءات والعضو المؤسس الثاني لمؤسسة الكفــاءات، السیدة لیلي نديم شويري. الحفل السنوي أحیاه الأب دونیس مايیر، نائب رئیس مدرسة سیدة الجمھور.

وللتذكیر، لا زالت حتى الیوم وزارة الشؤون الإجتماعیة متأخرة سنة كاملة عن دفع مستحقاتھا لمؤسسة الكفــاءات ولكافة المؤسسات الإجتماعیة والرعائیة في لبنان . كما وإن الوزارة لم تَقُم بتعديل ھذه الموازنة منذ عام 2011 فتبقى تلك المستحقات، عندما تُدفع، دون المعدّل لتأمین مستوى تأھیلي ممتاز للأشخاص من ذوي الإحتیاجات الخاصة. متّحدين بالصلاة لإنجلاء ھذه المحنة التي تضرب الأشخاص من ذوي الإحتیاجات الخاصة الأكثر فقراً في لبنان، قدّم الأولاد بطريقتھم الخاصة، دعاء موحدا من الكفــاءات للبنان ولأھله.

وأقامت الكفــاءات حفلة رمزية للأولاد من بعد القدّاس، وتمّ توزيع حلوى العید والھديا على الأولاد، كما ھي عادة الكفــاءات السنوية.

والكفــاءات ھي مؤسسة خاصة غیر حكومیة ولا تبغي الربح، أسّسھا الثنائي نديم ولیلي شويري عام 1957 من إرثھما الخاص ، بھدف دمج ألشخص المصاب في المجتمع وتأمین الخدمات الأساسیة له، إنطلاقاً من مبدأ إحترام الإنسان، مھما كانت عوائقه، وتحديّاته، وإنتماءاته الطائفیة والمذھبیّة.وتقدّم الكفــاءات التأھیل والتعلیم المتخصّص في عشرة مراكز متخصصّة تأھیلیة كائنة في الحدت لما يفوق ال ١٠٠٠ مستفید من إحتیاجات خاصة، كما وتقدّم التعلیم الجامعي والتعلیم المھني في مجمّع الكفــاءات في عین سعادة، والتعلیم الفندقي في بیت مري، والتعلیم الأكاديمي في الحدت، دائماً مع دمج للطلاب من ذوي الإحتیاجات الخاصة في كافة الصفوف. والكفــاءات حائزة ثلاث مرّات على وسام الأرز اللبناني من الدولة اللبنانیة للعمل الإنساني التي تقدمه للبنان منذ 1957، وذلك من رتبة فارس (1972 ضابط ) (2007) وكمندور (١٩٩٧).