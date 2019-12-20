معين شريف ومروان الشامي يحييان حفل أبناء شهداء الجيش اللبناني

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Dec 20, 2019
أقامت إدارة فندق اللانكستر “ايدن باي” حفل غداء ترفيهي على شرف أبناء شهداء الجيش اللبناني وذلك تكريمًا لتضحياتهم وإخلاصهم وألقيت بهذه المناسبة عدة كلمات أكدت على دور الجيش وحرصه على صيانة الوطن.
رعى الحفل قائد الجيش العماد جوزيف عون ممثلا بالعقيد ادمون كعدو، وأحيا الحفل النجم معين شريف والفنان مروان الشامي اللذان اضافا جو من البهجة الوطنية على الحفل.
وتخلل الحفل تم توزيع هدايا الميلاد على أطفال شهداء الجيش.
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