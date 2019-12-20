ملكةُ جمال أمريكا لعام 2020.. كيميائية خطفت اللقب بعد تجربة عملية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - متفوقةً على صاحبات مواهب الغناء والرقص وغيره، خطفت كيميائية لقب "ملكة جمال أمريكا" لعام 2020.

تفوّق الذكاء والعلم هذا العام، حيث تم الإعلان عن حصول "كاميل شراير" 24 عامًا على لقب ملكة جمال أمريكا، ويُذكر أنها عالِمة في مجال الكيمياء الحيوية، من ولاية "فرجينيا" الأمريكية.

ووفقًا لموقع "إي أونلاين"، تم الإعلان عن حصول "كاميل" على اللقب في حفل فاخر تم بثّه على الهواء وأُقيم في فندق "موهيغان سن" ذا الـ 5 نجوم، أمس الخميس في منطقة "أنكاسفيل" بولاية "كونيتيكت" الأمريكية.

خطفت "كاميل" اللقب بعد منافستها لما يصل إلى 50 متسابقة أخرى مثّلنَ 50 ولاية أمريكية، وبالإضافة إلى حصولها على اللقب، جاءت "فيكتوريا هيل" متسابقة "ولاية جورجيا"، في المركز الثاني.

وكانت المغنية الأمريكية "كيلي رولاند" بالإضافة إلى المؤلف والمذيع الأمريكي "كارامو براون" والممثلة الكندية "لورين آش"، هم حكام مسابقة هذا العام.

وخطفت "كاميل" اللقب بفضل شغفها بالعلوم، والذي أبرزته خلال إحدى فقرات المسابقة المسؤولة عن كشف المتسابقات لمواهبهن على المسرح، وبدلًا من الغناء أو الرسم أو الرقص وغيره، قررت "كاميل" أداء تجربة علمية أمام الحكام، والتي أبهرت بها الجميع حقًا.

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بالإضافة إلى شغفها بالعلوم واهتمامها بهذا المجال، لفتت "كاميل" الأنظار باهتمامها الكبير بما يتعلّق بسلامة الدواء ووعيها الكبير بشأن أهمية ذلك الأمر، وخاصةً لكونها لا تزال طالبة صيدلة في جامعة فرجينيا للتقنية.

ومع التتويج بلقب "ملكة جمال أمريكا"، حصلت "كاميل" على منحة دراسية قيمتها 50 ألف دولار، وهي منحة تعهّدت بها المسابقة لمن ستحصل على اللقب، من أجل مساعدتها لمواصلة جهودها في خدمة المجتمع والتعليم.

وبذكر تتويجها باللقب، لا نتجاهل كيف بدت "كاميل" في غاية الأناقة في الحفل، حيث تألقت بفستان كحلي جذاب تميّز بتصميم حورية البحر والكتف الواحد، كما تميز بتصميمه الرقيق، ولم يكن مكدسًا بالتفاصيل، وتزيّن بقطعة برّاقة على الكتف.

أكملت "كاميل" إطلالتها بمكياج لافت ركّز على عينيها، وشنيون أنيق، كما اختارت أقراطًا طويلة تماشت مع فستانها، وبالإضافة إلى جمال إطلالتها، لا يمكننا تجاهل ردة فعلها، حيث بدت في غاية الاندهاش والسعادة.

بدّلت ملكة جمال أمريكا لعام 2020 إطلالتها، من الفستان إلى بدلة جذابة من اللون الأحمر، من أجل إلقاء خطابها في لقاء صحفي كبير بعد تتويجها، والذي أعربت فيه عن امتنانها لحصولها على اللقب، كما كشفت أنها تسعى لبذل قصارى جهدها لخدمة المجتمع بدورها العلمي.

وقالت ملكة الجمال: "شكرًا لكم جميعًا، فأنا ممتنة للغاية لحصولي على اللقب، لأني لطالما شعرت أنني مختلفة عن كل المتسابقات، وأنني قد لا أنتمي لهذا المكان، ولكني أردت إثبات أن العلم يمكنه أن يترافق مع الجمال، ويمكن لكيميائية الحصول على اللقب".