الملكة رانيا تحمل حقيبة سبقتها إليها ميغان ماركل.. إليكِ سعرها الباهظ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لفتت ملكة الأردن "رانيا" الأنظار إليها في بداية شهر ديسمبر الجاري، عندما ظهرت كعادتها بكامل أناقتها الملكية لكن بعنصر مختلف، ألا وهو تخلّيها عن ارتدائها ثيابًا من أفخم الماركات العالمية، واختيارها علامة التجزئة الرّاقية "زارا" لتكون توقيع إطلالتها.

تألّفت إطلالة الملكة من قميص مطبّع غلب عليه لونا التركواز والبني، جاء بياقة مرتفعة وأكمام فضفاضة ووصل سعره إلى 34 دولارًا، نسّقته مع تنورة مطبّعة أيضًا، لكنْ بنقشة مختلفة بلغ سعرها 39 دولارًا.

ولأنّها اختارت ثيابًا مطبّعة بنقشات هندسية، اتّجهت الملكة لحمل حقيبة "سادة" لتضيف بعض الهدوء لإطلالتها الرّاقية، فحملت حقيبة "نينا كوغناك" الجلدية التي تشبه حبّة الكرز باللون العسلي، وهي أحد أشهر حقائب مصمّمة الإكسسوارات العالمية "غابريلا هيرست".

تُعتبر حقيبة نينا كوغناك شائعة للغاية بين الأوساط الملكية، وبما أنها تحمل تصميمًا عصريًا، فلا بد أنها قد جذبت اهتمام دوقة ساسكس مسبقًا، وذلك لأنّ ميغان ماركل معروفة بستايلها الملكي العصري، إذْ تم رصدها وهي تحمل نسختين مختلفتين منها في الماضي.

وكانت آخر مرّة شوهدت فيها الدّوقة وهي تحمل حقيبة نينا من المصمّمة "غابريلا هيرست" في شهر يناير الماضي، عندما كانت ما زالت حاملًا بطفلها الأول "آرتشي" وفي زيارة إلى "بيركنهيد" مع الأمير هاري، حيث ارتدت حينها فستانًا لونه بنفسجي، نسقت فوقه معطفًا لونه أحمر، وحملت الحقيبة العسلية المطابقة لتصميم الحقيبة التي حملتها الملكة رانيا.

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أما المرة الأولى التي حملت فيها ميغان الحقيبة، فكانت في أوّل زيارة لها إلى ساسكس في شهر أكتوبر من العام الماضي، إذْ أنها حملت نسخة لونها زيتي داكن، جاءت مطابقة للون تنورتها الجلدية وقميصها الزيتي، وأكملت إطلالتها بارتداء معطف لونه بيج، وانتعلت كعبًا عاليًا كلاسيكيًا مُطابقًا.

وبما أن الحقيبة ذاتِ تصميم جديد ومصنوعة من أفخر أنواع الجلود، فإنّ سعرها باهظٌ بعض الشيء، فبحسب موقع "Net A Porter" للتسوّق الإلكتروني، فإنّ سعرها يصل إلى 1,995 دولارًا.

يُذكر أنّه ارتدت الملكة رانيا إطلالة زارا وحملت حقيبة "غابريلا هيرست" عندما حضرت "حفل توزيع جائزة الملكة رانيا للمعلم المتميّز والمدير المُتميّز" في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمّان.