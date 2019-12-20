أصالة نصري تكشف تفاصيل جديدة حول أزمتها مع طارق العريان

تحدّثت الفنانة السورية أصالة نصري، عن سبب تكتمها عن الحديث بشأن أزمتها مع زوجها المخرج المصري طارق العريان، لأول مرة وذلك في ظل ورود أنباء حول انفصالهما.وقالت أصالة في تصريحات تلفزيونية إنها من المستحيل أن تقبل الإساءة لأي شخص من أفراد عائلتها حتى لو كان الأمر لا يتعدّى مجرد شعور بسيط، مبينةً: "أي شي يخصني أنا سواء شعور أو إحساس وما بيطال أي حدا من الأطراف اللي راح أقولهن زوجي أولادي والدتي أخواتي أو رفقاتي طالما هو شعور خاص فيني، أنا بحس بأمانة إني أقوله".

وأضافت أصالة: "ولكن مستحيل إني أتكلم في شي يخص أو يمس من قريب أو بعيد أي شخص من الأطراف اللي قلت عليهن، ودائمًا بعبر بصدق عن كل اللي يخص أصالة بس لأني صناعة الجمهور وملكية عامة".وتتصدّر أزمة انفصال أصالة وطارق العريان المشهد منذ نحو شهرين لدرجة جعلت بعض المتابعين يعدّ إعلان طلاق أصالة مسألة وقت رغم أن الفنانة تعدّ ما حدث بينها وبين طارق العريان مجرّد خلاف عادي حسبما أكدت في منشور سابق لها.

كما أعلن الجمهور قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طلاق أصالة من زوجها بعد أن صمت الزوجان ولم يُكذّبا الأخبار التي تتردد بقوة خلال الأيام الأخيرة.ودفع الجمهور أزمة الطلاق إلى قمة السوشيال ميديا، بعد تصدّر هاشتاغ "طلاق_اصالة" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وانتشار صورة للمخرج طارق العريان بعد خبر الانفصال عن أصالة، في حفل فني خاص في أول ظهور له بدون الفنانة.

كما فضّلت أصالة الصمت أمام الأخبار التي راجت بقوة حول انفصالها رسميًا عن العريان، كان الإعلامي المصري تامر أمين قد أعلن الأمر بوضوح خلال برنامجه برفقة الإعلامية هبة الأباصيري.في المقابل؛ حاولت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة أن تقف في وجه هذه الأخبار وتعليقات الجمهور، فقامت بنشر مقطع فيديو جمعها بوالدتها وطارق من داخل عيادتها، وكان الأخير يرتدي دبلة الزواج في يده، حتى تنفي ما يتردّد عن الانفصال، غير أنها لم تنجح بحسب المُتابعين، مؤكّدين أن الفيديو تم تصويره قبل الأزمة بين الثنائي.

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