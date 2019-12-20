طلاق أشهر النجمات في عام 2019 يرفع شعار الفضائح والخيانة

لم يكن عام 2019، سعيدًا ومثاليا على المستوى الشخصي لعدد من النجمات، حيث وقع طلاقهن خلال هذا العام وتحطمت أحلامهن بتكوين أسرة سعيدة مدى حياتهن.

من أبرز الزيجات التي كتبت نهايتها خلال هذا العام كانت الزيجة التي جمعت بين سمية الخشاب وأحمد سعد وانتهت بعد قصة حب استمرت لأكثر من عام، ولكن هذه الزيجة انتهت بالفضائح حيث اتهمت سمية الخشاب أحمد سعد بالاعتداء عليها بالضرب والتسبب في عاهة مستديمة لها، بينما اتهمها أحمد سعد بالاستيلاء على أمواله معبرًا عن ندمه على زواجه منها.

وتسابق كل منهما في الظهور بالبرامج لفضح الأخر وأكدت سمية الخشاب مؤخرًا أنها سترفع دعوى قضائية للحصول على حقها بالنفقة والمؤخر.

لم يكن يتوقع أحد انتهاء قصة الحب التي جمعت بين أصالة وزوجها طارق العريان ولكنها انتهت خلال عام 2019 واعترفت أصالة بوجود خلافات كبيرة بينهما بينما أعلن الإعلامي تامر أمين طلاقها، ويتردد بالوسط الفني، أن الفنانة نسرين طافش سبب انتهاء هذه الزيجة، حيث أوقعت طارق العريان في حبها وهو ما اكتشفته أصالة وأصابها بصدمة كبيرة.

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بعد مرور أقل من عام على زواجها من أحمد فلوكس، أعلنت هنا شيحة طلاقها منه ولكنها اكتفت بالتأكيد أنها مازالت تحتفظ بعلاقة الود والاحترام واصفة كل شئ بالقسمة والنصيب، ولم تكشف عن أسباب الطلاق ولكن أحمد فلوكس، أوضح أن اختلاف طريقة تفكيرهما في أشياء عديدة دفعهما لاتخاذ قرار الانفصال.

أعلنت أيضًا شيري عادل طلاقها هذا العام من الداعية الإسلامي معز مسعود ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى، ولكن ظهورهما معًا بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي دفع البعض للترويج لشائعات عودتهما من جديد ولكن تبين عدم صحة هذه الأخبار بعد فترة.

خلال هذا العام، أعلنت بسمة طلاقها من عمرو حمزاوي ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى ورفضت الحديث عنه بكافة اللقاءات التلفزيونية التي أجرتها.

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وفي إبريل الماضي، أعلنت حلا شيحة طلاقها من زوجها الكندي وطالبت الجميع باحترام قرارها بالانفصال وعدم التدخل في حياتها الخاصة، ولكن أشارت بعض المصادر المقربة منها أن خلعها للحجاب وعودتها للتمثيل، كان سبب انفصالها ورفض زوجها استمرار علاقتهما.

أعلنت مي فاروق خلال هذا العام طلاقها، وذلك من خلال حسابها على موقع الفيسبوك وكتبت وقتها: "تم من شهور طلاقي من أبو أولادي ومن بعدها اكتشفت أن أحلى وأجمل علاقة حب حقيقية هي اللي مع ولادي حبايبي زينة ومالك وشغلي، ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم، ويوفقني في شغلي، وولادي هم كل حاجة ليا".

من أبرز النجمات اللاتي أعلنوا طلاقهن هذا العام ساندي والتي أعلنت انفصالها عن المخرج حازم كتانة والذي حذف كل صورهما من خلال حساباته وأكدت مصادر مقربة من ساندي أن نشوب خلافات حادة بينهما دفعهما لاتخاذ قرار الانفصال.

2019 لم يكن عام طلاق النجمات فقط بل النجوم أيضًا، حيث شهد طلاق عمرو سعد من زوجته بعد قصة حب طويلة كذلك انفصل نجم مسرح مصر علي ربيع عن زوجته ندى محمود والتي اتهمت والدته بافساد حياتها وطردها من منزلها.

وشهد هذا العام أيضًا طلاق محمود العسيلي، وبعد مرور شهور على انفصاله عن زوجته أعلن خطوبته من فتاة أخرى.

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