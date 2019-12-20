أحلام تكشف مهنتها قبل الغناء









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أضاءت الفنانة الإماراتية أحلام على طفولتها ومرحلة نشأتها الصعبة كاشفة حقائق غير معروفة عن حياتها الخاصة في حديثها على هامش إحدى حلقات برنامج المواهب The Voice الذي تشارك في لجنة تحكيمه.

وأشارت إلى أن نشأتها لم تكن سهلة، فقد تنقلت بين 10 مهن بدأت بالتعليم بعد وفاة والدها رغم متابعتها للدراسة في الفترة الصباحية. وقالت أن الهاتف الجوال لم يكن متواجداً في بيتهم بينما كان والدها يحمل هاتفه في حقيبة كبيرة، تقفل وتفتح لاستخدامه.

وتطرقت بالحوار لصداقتها مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد مشيرةً إلى أنها أكثر شخص تتواصل معه هاتفياً بشكلٍ دائم.

وفيما أقرت أنها حطمت هاتفها الخليوي مراراً، مشيرة إلى أنه لم يكن يوماً بصلب اهتمامتها ببب انشغالها الدائم منذ بداية حياتها، قالت أنها تتفاعل مع الجمهور على مدار يومٍ كامل، لكنها لا تهتم بصفحات التواصل عندما تكون مع زوجها وأولادها.

المزيد من التفاصيل في الفيديو الطريف المرفق حيث قالت أنها توقفت مؤخراً عن الحظر العشوائي السريع.

