شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى: "اللى بعمله على السوشيال هزار.. وياريت نستفيد من ايجابيتها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكتف النجم محمد هنيدى بإضحاك جمهوره فى الأعمال الدرامية والسينما والمسرح فحسب، ولكنه أصبح نجم الكوميديا الأول على السوشيال ميديا، لا سيما بين النجوم، فبالرغم من العمر القصير لمحمد هنيدى على السوشيال ميديا، إلا أنه استطاع وبخفة دمه وتلقائيته، أن يكسب قطاع عريض للغاية من المتابعين، على الأخص فى تويتر.

الحساب الرسمى لمحمد هنيدى على تويتر، واحد من أكثر الحسابات تفاعلا مع المتابعين، بل أنه أكثر الفنانين "مشاغبة" فيما يتعلق بزملاءه من النجوم، حيث يحرص على الرد عليهم، ومداعبتهم بكلمة أو صورة أو فيديو، كما أنه يترك المجال لمتابعيه فى الرد والكوميديا والتفاعل بشكل لا يفعله نجم آخر.

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هنيدى تحدث عن السوشيال ميديا وعلاقته بتويتر وانستجرام، قائلًا: "كل اللى بعمله هزار.. بنحاول نخفف عن الناس.. السوشيال ميديا فتحت أبواب كتيرة كانت مقفولة زمان.. نقدر من خلالها توصيل حاجات.. أو نرد على حاجات.. عالم جديد وغريب وممتع.. بس يارب نستفيد من إيجابياته.. مش سلبياته.. أى سلبيات بقول ماليش دعوة بالموضوع ده.. لكن إذا حاولنا نقول حاجة مفيدة أو نضحك الناس بيبقى شيء لطيف".

وأكد خلال لقائه ببرنامج "عين"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية شيرين سليمان، أن الكوميديا فن ثقيل، والوحيد الذى يستمر إلى الأبد، ولا يصلح أن يعيش الناس بدون ضحك، ولكن يختلف فى طريقة تقديمه، موضحاً أن تكريم نجوم الكوميديا موجود، ويتشرف أنه ينتمى لعائلة الكوميديا المصرية.