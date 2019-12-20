شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. محمد فؤاد "الفن الحقيقى" إنسانية ورومانسية وابن بلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الجمعة، النجم محمد فؤاد بعيد ميلاده، الذى يعد من أشهر المطربين فى مصر والوطن العربى، وذلك لتميزه منذ بداية مشواره الغنائى من خلال تقديم أغنيات رومانسية أثرت فى جمهوره بشكل كبير حتى الان وخاصة جيل التسعينات الذى تعلم الحب بسبب أغنياته التى كان لها شكل وطابع خاص، واستطاع وضع بصمة فى عالم الغناء فى وقت قصير وأصبح اسمه فى الصفوف الأولى ضمن مطربين جيله.





محمد فؤاد ابن البلد

يشتهر النجم محمد فؤاد بلقب "ابن البلد" ويرجع السبب إلى أن الشهرة لم تغير شئ فيه أبدا، فما زال يسافر إلى محافظة الإسماعيلية التى نشأ فيها ويجلس وسط أصدقائه، وليس هذا فقط فهو أيضا يذهب إلى "عين شمس" المنطقة التى ترعرع فيها ويجلس مع جيرانه دون تكبر، كما أنه لم يتخلى يوميا عن أى عازف من فرقته الموسيقية منذ بداية مشواره الغنائى.





انسانية محمد فؤاد

محمد فؤاد صاحب القلب الطيب التى تغلب عليه انسانيته، وهو ما ظهر من خلال المواقف التى استدعت وجوده، منها، عندما سافر خصيصا الى المنصورة لزيارة مركز أورام الجامعة ولعب مع الأطفال والتقط صورا معهم لرفع ر وعهم المعنوية فضلا عن دعمهم بالشكل الذى يستحق.

أما الموقف الثانى فكان من خلال منشور لفتاة تضمن أن شقيقها من ذوى الاحتياجات الخاصة يعشق "فؤش" ويريد مقابلته من شدة حبه له، وحاولا الوصول له من خلال إحدى الحفلات ولكنهم لم يستطعوا، وعندما رأ فؤاد هذا المنشور رد عليها، وطلب منهم تحديد الميعاد الذى يناسبهم لزيارته.





محمد فؤاد علم جمهوره الرومانسية

منذ بداية انطلاقه فى عالم الغناء أحدث طفرة ونقلة بسبب اختلاف شكل ونمط الأغانى من حيث الموسيقى والغناء وحتى تصوير الفيديو كليب، مما أثر فى الجمهور بشكل كبير، فكان لأغنياته السبب فى خلق حالة من الحب والرومانسية بين الأشخاص، مثل، "الحب الحقيقى"، "حيران"، "فاكرك يا ناسينى"، "معقول"، "أنا لو حبيبك"، "خدنى الحنين"، "حبيبى يا"، "طمنى عليك"، وغيرها من الأغنيات التى لا يمكن احصائها، فمشواره مليئ بالأغانى الناجحة التى أثرت فى جمهوره وعلقت فى الأذهان.

أغنية "الحب الحقيقى"

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نجاح محمد فؤاد سينمائيا

نجح النجم محمد فؤاد فى مجال السينما بعد أداء بعض الأدوار فى بداية مشواره حتى أحدث فارقا كبير من خلال فيلم "اسماعيلية رايح جاى" مع محمد هنيدى، والذى كان دوره حول بعض تفاصيل حقيقة حدثت فى حياته مثل وفاة شقيقه الأكبر وتعرفه على الفنان عزت أبو عوف، وغيرها، وحقق الفيلم ايرادات غير مسبوقة خاصة وأن السينما وقتها كانت فى حالة ركود، ليواصل فؤش أدوار البطولة من خلال فيلم "رحلة حب" مع مى عز الدين واحمد حلمى، وفيلم "هو فى ايه" مع أحمد ادم، وأخيرا فيلم "غاوى حب" مع النجمة حلا شيحة".

أغنية "معقول"

أغنية "حيران كده ليه"

أغنية "أنا لو حبيبك"

أغنية "فاكرك يا ناسينى"

أغنية "حبيبى يا"